Як варити пельмені, щоб були смачними / © pixabay.com

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Немає такої людини, яка б не варила хоч раз у житті пельмені. Їх швидко готувати, вони дуже смачні й ситні, тому вважаються однією з найпопулярніших страв. А щоб пельмені мали неймовірний смак та аромат, професійні кулінари пропонують додавати у воду під час варіння прості інгредієнти. Вони допоможуть перетворити звичайні напівфабрикати на справжній кулінарний шедевр. Розповідаємо, що додавати у каструлю під час варіння пельменів, щоб вони вийшли надзвичайно смачними.

Що додати у воду під час варіння пельменів, щоб вони були дуже смачними

Склянка холодної води. Такий трюк зробить навіть магазинні напівфабрикати неймовірно смачними. М’ясо добре провариться, а тісто стане ніжним та м’яким, але не розвалюватиметься. Коли пельмені спливуть на поверхню і закиплять, поступово додайте в каструлю склянку холодної води. Після того, як додасте холодну воду, зачекайте другого закипання. Через декілька хвилин пельмені будуть готові.

Чорний перець горошком та лавровий лист. Такий класичний тандем прянощів зробить пельмені більш ароматними та смачнішими.

Цибуля. Щоб варені пельмені не були прісними, можна додати половинку ріпчастої цибулини. Такий простий інгредієнт в рази покращить їхній смак.

Як правильно варити пельмені, щоб не розлізлися

Помішувати пельмені треба вкрай обережно. Краще користуватися силіконовою ложкою чи лопаткою.

Не можна допускати прилипання пельменів до дна та стінок каструлі, бо пельмені розірвуться і витече увесь сік.

Під час варіння пельменів не слід накривати каструлю кришкою.

Ці прості поради допоможуть вам перетворити прості пельмені на справжній кулінарний витвір мистецтва, який матиме неймовірний смак і пряний аромат.

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