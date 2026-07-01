Яєчня / © unsplash.com

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Хоча яєчня — це одна з найпростіших страв для приготування вдома, існує безліч способів покращити їхній смак. Більшість людей просто розігрівають трохи олії чи вершкового масла на сковороді, розбивають туди яйця та чекають, поки білок сформується, а жовток стане рідким і оранжевим. Проте додавання всього одного простого компонента здатне змінити буденний смак.

Про це пише Express.

Яєчня є невіддільною частиною багатьох кулінарних традицій. Але якщо наступного разу ви заміните звичайний жир на трав’яне масло, результат вас приємно здивує.

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Трав’яне масло — це звичайне вершкове масло, змішане із зеленню за вашим смаком. Експерт пропонує перед початком приготування просто розігріти такий вид масла на середньому вогні у сковороді, а вже потім розбивати яйця.

«Коли ви жарите яйця на вершковому маслі таким чином, аромати вершків пропитывают все інгредієнти, і ви отримаєте задоволення, насолоджуючись жареними яйцями на завтрак або обід», — зазначає автор.

Простий рецепт ароматного масла

Гастрономічний портал поділився легким рецептом приготування такої заправки в домашніх умовах. Процес складається з кількох кроків:

Подрібніть обрані свіжі трави — наприклад, чебрець, розмарин, базилік або коріандр — у кухонному комбайні чи блендері. Якщо немає часу, свіжу зелень можна без проблем замінити на сушені трави з найближчого супермаркету.

Візьміть пачку звичайного вершкового масла та ретельно змішайте його з отриманою зеленою масою.

Для яскравішого смаку до суміші можна додати пластівці чилі, паприку, лимонний сік, цедру лимона, сіль та перець за смаком.

Наприкінці кулінари дають ще одну пораду для ідеального сніданку. Якщо ви любите їсти яєчню з тостом, обов’язково покладіть скибочки хліба на ту саму сковороду одразу після того, як приберете яйця. Хліб миттєво вбере в себе залишки ароматного масла та зробить страву ще більш насиченою.

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Нагадаємо, яйця краще зберігати на середній або верхній полиці холодильника, а не в лотку на дверцятах. Постійні перепади температури при відкриванні дверцят прискорюють псування продукту. Фахівці радять залишати яйця в оригінальному картонному пакованні, яке захищає від запахів, і мити їх лише перед приготуванням. При температурі +2…+5°C вони зберігаються до 5 тижнів.

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