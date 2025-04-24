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Додайте цей інгредієнт під час смаження — і картопля вийде рум’яною й матиме хрумку скоринку
Смажена картопля — одна з найулюбленіших страв для багатьох українців. Однак не всім дається посмажити її так, щоб вона мала хрумку скориночку і була ніжною всередині. Та професійні кухарі розкрили свій секрет приготування ідеальної страви.
Розповідаємо, що треба додати до картоплі під час смаження, щоб вона була ніжною та м’якою всередині, а ззовні мала рум’яну та хрумку скориночку.
Секрет у тому, щоб додати трохи борошна, як повідомляє ресурс rivnepost. Тоді страва виходить ідеальною на смак і апетитною на вигляд. А скоринка після додавання продукту схоплюється миттєво, тому картопля не розвалюватиметься під час смаження.
Як правильно додавати борошно, щоб отримати найкращий результат? Нарізану картоплю треба просушити, щоб не було зайвої вологи, й додати столову ложку борошна. Все треба ретельно перемішати, щоб продукт розподілився рівномірно. Також кухарі рекомендують на цьому етапі додати улюблених спецій, тоді картопля буде в рази смачніша.
Після цього картоплю необхідно смажити як зазвичай. Однак варто пам’ятати: щоб золотава скоринка на картоплі не стала м’якою, солити страву краще наприкінці приготування. Інакше картопля пустить сік, тому втратить свою хрусткість і форму.