Що додати до картоплі, щоб вона мала хрумку скоринку / © Freepik

Реклама

Розповідаємо, що треба додати до картоплі під час смаження, щоб вона була ніжною та м’якою всередині, а ззовні мала рум’яну та хрумку скориночку.

Секрет у тому, щоб додати трохи борошна, як повідомляє ресурс rivnepost. Тоді страва виходить ідеальною на смак і апетитною на вигляд. А скоринка після додавання продукту схоплюється миттєво, тому картопля не розвалюватиметься під час смаження.

Як правильно додавати борошно, щоб отримати найкращий результат? Нарізану картоплю треба просушити, щоб не було зайвої вологи, й додати столову ложку борошна. Все треба ретельно перемішати, щоб продукт розподілився рівномірно. Також кухарі рекомендують на цьому етапі додати улюблених спецій, тоді картопля буде в рази смачніша.

Реклама

Після цього картоплю необхідно смажити як зазвичай. Однак варто пам’ятати: щоб золотава скоринка на картоплі не стала м’якою, солити страву краще наприкінці приготування. Інакше картопля пустить сік, тому втратить свою хрусткість і форму.