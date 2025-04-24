ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

Додайте цей інгредієнт під час смаження — і картопля вийде рум’яною й матиме хрумку скоринку

Смажена картопля — одна з найулюбленіших страв для багатьох українців. Однак не всім дається посмажити її так, щоб вона мала хрумку скориночку і була ніжною всередині. Та професійні кухарі розкрили свій секрет приготування ідеальної страви.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що додати до картоплі, щоб вона мала хрумку скоринку

Що додати до картоплі, щоб вона мала хрумку скоринку / © Freepik

Розповідаємо, що треба додати до картоплі під час смаження, щоб вона була ніжною та м’якою всередині, а ззовні мала рум’яну та хрумку скориночку.

Секрет у тому, щоб додати трохи борошна, як повідомляє ресурс rivnepost. Тоді страва виходить ідеальною на смак і апетитною на вигляд. А скоринка після додавання продукту схоплюється миттєво, тому картопля не розвалюватиметься під час смаження.

Як правильно додавати борошно, щоб отримати найкращий результат? Нарізану картоплю треба просушити, щоб не було зайвої вологи, й додати столову ложку борошна. Все треба ретельно перемішати, щоб продукт розподілився рівномірно. Також кухарі рекомендують на цьому етапі додати улюблених спецій, тоді картопля буде в рази смачніша.

Після цього картоплю необхідно смажити як зазвичай. Однак варто пам’ятати: щоб золотава скоринка на картоплі не стала м’якою, солити страву краще наприкінці приготування. Інакше картопля пустить сік, тому втратить свою хрусткість і форму.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie