З чим готувати олів’є, щоб було ще смачніше

Олів’є — незмінна страва як святкового, так і повсякденного українського столу. Однак досвідченим господиням часто хочеться урізноманітнити класичний рецепт. Професійні кухарі поділилися секретом, як за допомогою одного популярного продукту зробити традиційний смак салату більш глибоким та вишуканим.

З чим приготувати олів’є, щоб салат вийшов ще смачнішим та перетворився на ресторанну страву

Секретний інгредієнт для олів’є — це твердий сир. Додавання невеликої кількості цього продукту робить смак олів’є більш глибоким, насиченим та ароматним. Сир чудово поєднується з яйцями, картоплею та ковбасою чи м’ясом, додаючи салату ніжності й м’якого вершкового присмаку.

Чому варто додавати саме сир:

надає салату легкої вершкової нотки, не забиваючи смаку інших інгредієнтів;

робить смак глибшим та вишуканішим;

прекрасно поєднується з майонезом та зеленим горошком.

Цей продукт не змінює класичний смак радикально, але робить його значно смачнішим.

Як правильно додавати сир до олів’є

Використовуйте лише твердий сир.

Нарізайте дрібним кубиком, як і інші інгредієнти.

Додавайте небагато — приблизно 50-70 г на велику миску салату.

Не натирайте на тертці, бо смак сиру буде забивати інші складники.

Для ідеального результату змішайте майонез зі столовою ложкою сметани — ця комбінація краще працюватиме у тандемі з сиром та зробить текстуру салату ідеальною.