Додайте цей популярний продукт до олів’є — і звичайний салат перетвориться на вишукану страву
Простий секрет професійних кухарів, який змінить традиційний смак олів’є назавжди: ви більше ніколи не готуватимете по-іншому.
Олів’є — незмінна страва як святкового, так і повсякденного українського столу. Однак досвідченим господиням часто хочеться урізноманітнити класичний рецепт. Професійні кухарі поділилися секретом, як за допомогою одного популярного продукту зробити традиційний смак салату більш глибоким та вишуканим.
З чим приготувати олів’є, щоб салат вийшов ще смачнішим та перетворився на ресторанну страву
Секретний інгредієнт для олів’є — це твердий сир. Додавання невеликої кількості цього продукту робить смак олів’є більш глибоким, насиченим та ароматним. Сир чудово поєднується з яйцями, картоплею та ковбасою чи м’ясом, додаючи салату ніжності й м’якого вершкового присмаку.
Чому варто додавати саме сир:
надає салату легкої вершкової нотки, не забиваючи смаку інших інгредієнтів;
робить смак глибшим та вишуканішим;
прекрасно поєднується з майонезом та зеленим горошком.
Цей продукт не змінює класичний смак радикально, але робить його значно смачнішим.
Як правильно додавати сир до олів’є
Використовуйте лише твердий сир.
Нарізайте дрібним кубиком, як і інші інгредієнти.
Додавайте небагато — приблизно 50-70 г на велику миску салату.
Не натирайте на тертці, бо смак сиру буде забивати інші складники.
Для ідеального результату змішайте майонез зі столовою ложкою сметани — ця комбінація краще працюватиме у тандемі з сиром та зробить текстуру салату ідеальною.