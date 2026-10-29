Як приготувати соковиті котлети / © pexels.com

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Щоб котлети мали апетитну золотаву скоринку, необов’язково наливати на сковорідку багато олії. Допомогти може звичайний кукурудзяний крохмаль, доданий до панірувальних сухарів. Він змінює структуру покриття під час смаження, а скоринка виходить рівномірнішою і хрусткішою. Головне — правильно підібрати пропорції та не пересушити котлети.

Що додати до панірування для хрусткої скоринки

Для простого домашнього панірування знадобляться:

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4 ст. л. панірувальних сухарів

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

сіль і спеції — за бажанням

Змішайте сухарі з крохмалем до однорідності. Сформовані котлети спочатку можна вмочити у збите яйце, а потім обваляти в суміші. Так панірування краще триматиметься на поверхні та утворить виразнішу скоринку.

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Крохмаль не є чарівним засобом, який гарантує хрусткість: результат залежить від вологості фаршу, товщини панірування, температури сковорідки та способу приготування.

Як посмажити котлети з золотавою скоринкою

Не викладайте котлети на холодну сковорідку. Спочатку добре розігрійте її, додайте невелику кількість олії та лише тоді кладіть заготовки. Не перевантажуйте сковорідку: якщо котлети лежатимуть надто щільно, вони почнуть тушкуватися замість підсмажування.

Обсмажте котлети з обох боків до золотавого кольору, а потім доведіть до повної готовності на помірному вогні. Не притискайте їх лопаткою, щоб не втрачати соки. Кількість олії можна зменшити, використовуючи якісну сковорідку з антипригарним покриттям, але повністю відмовлятися від жиру під час смаження необов’язково.

Як зробити панірування ще кращим

Для виразнішої текстури можна використовувати сухарі грубішого помелу. Якщо фарш надто вологий, варто спершу охолодити сформовані котлети в холодильнику протягом 15–20 хв, так вони краще триматимуть форму. Не робіть шар панірування надто товстим: він може підгоріти раніше, ніж м’ясо всередині приготується.

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