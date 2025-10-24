Як посмажити м’ясо, щоб не було жорстким / © Freepik

Багато господинь стикаються з тим, що м’ясо після смаження на сковорідці стає жорстким і сухим, навіть після кількагодинного маринування. Проте є маленька хитрість, яку використовують усі досвідчені кулінари. Треба просто додати під час приготування один простий продукт, який перетворить звичайне м’ясо на справжній витвір мистецтва. Страва буде ніжною, соковитою та ароматною, як у найдорожчому ресторані.

Цей секретний інгредієнт — звичайнісінька гірчиця. Так, саме столова або французька гірчиця творить кулінарні дива. Вона містить натуральні ферменти, які розм’якшують м’язові волокна, не змінюючи структуру м’яса. Крім того, гірчиця додає легкої пікантності, підсилює аромат спецій і допомагає утримати сік усередині.

Як правильно використовувати гірчицю під час смаження м’яса

Перед тим, як викласти м’ясо на сковорідку, змастіть його тонким шаром гірчиці з обох боків.

Для яловичини підійде гостра гірчиця, а для курятини чи свинини — ніжна діжонська.

Залиште на 10 хвилин за кімнатної температури.

Щоб підсилити ефект, можна додати кілька крапель лимонного соку — кислота посилить дію ферментів.

Не соліть м’ясо одразу — робіть це наприкінці, щоб не втратило соковитість.

Смажте на розігрітій олії до утворення золотистої скоринки.

Наприкінці приготування можна додати трошки вершкового масла, воно зробить смак ще ніжнішим.

Результат вас неодмінно порадує: м’ясо стане м’яким, з легким ароматом спецій і приємною скоринкою.