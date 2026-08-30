Додайте у чай дві краплі: швидкий тест покаже, чи не п’єте ви небезпечну хімію

Підроблений чай можна виявити за допомогою серветки та лимона / © pexels.com

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Щоб убезпечити себе від споживання неякісного продукту зі штучними барвниками, експерти з харчової безпеки радять проводити прості хімічні експерименти в домашніх умовах. За допомогою звичайної холодної води, паперового фільтра та лимонного соку кожен споживач може швидко перевірити натуральність як чорного, так і зеленого листового чаю.

Про найефективніші методи виявлення чайних підробок розповідає NDTV.

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Перевірка на паперовому фільтрі та холодною водою

Найшвидший спосіб дізнатися правду про вміст вашої чашки — провести тест за допомогою холодної води та звичайного білого паперу (або серветки). Справжньому чайному листю потрібен час і висока температура, щоб розкритися та віддати свій колір, тому в холодній воді воно зафарбовує рідину дуже повільно.

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Якщо ви покладете трохи сухої заварки на вологий білий папір або крапнете на купу листя водою, натуральний продукт не залишить миттєвих плям. Натомість фальсифікований чай (наприклад, старе листя, яке висушили і пофарбували заново) одразу пустить яскраві кольорові розводи.

«Фільтрувальний папір із підробленим чайним листям матиме чорнувато-коричневі смуги на ньому, тоді як чистий чай не залишає жодних кольорових слідів», — пояснюють фахівці у спеціальному відеоексперименті.

Лимонний сік як природний індикатор

Ще один захопливий хімічний тест можна провести вже із завареним напоєм, використовуючи властивості лимонної кислоти.

Як зазначає Fizzics Education, натуральний чорний чай містить природні пігменти (теарубігіни), які діють як точні індикатори рівня pH. Коли ви додаєте кілька крапель лимонного соку в чашку зі свіжозавареним справжнім чаєм, кислота миттєво змінює хімічну структуру цих пігментів, і напій помітно світлішає.

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Якщо ж виробник щедро обробив листя штучними барвниками, рідина може не змінити свій відтінок взагалі, залишаючись неприродно темною. Це відбувається через те, що синтетична фарба не реагує на зміну кислотності так само, як природні сполуки рослини.

Нагадаємо, чорний чай часто обирають для сніданку, зелений має репутацію особливо корисного, а білий через світлий настій здається найслабшим. Каркаде також нерідко ставлять із ними в один ряд. Однак користь чаю визначається зовсім не зайого кольором.

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