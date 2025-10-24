ТСН у соціальних мережах

Додайте у відро з водою цей засіб — і підлога сяятиме тиждень: пил не осідатиме на поверхню

Такий простий метод миття допоможе зробити підлогу ідеально чистою та блискучою, а також захистить від осідання пилу до семи днів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим помити підлогу, щоб довго була чистою

Чим помити підлогу, щоб довго була чистою / © www.freepik.com/free-photo

Кожна господиня знає, що після миття підлога блищить лише кілька годин, а вже наступного дня на неї знову осідає різноманітний бруд. Проте існує перевірений домашній спосіб, який дозволяє зберегти чистоту та сяяння підлогового покриття надовго. Усе, що потрібно, це додати у воду один засіб, який точно є у вас вдома.

Чим помити підлогу, щоб була чистою та сяючою до семи днів

Треба додати у відро з водою кондиціонер для білизни. Його формула створює на поверхні тонку антистатичну плівку, завдяки якій пил не осідає, а підлога надовго зберігає блиск і приємний аромат.

Як правильно використовувати засіб.

  • Налийте у відро 5 літрів теплої води.

  • Додайте 2 ковпачки кондиціонера для білизни будь-якого аромату, який вам подобається.

  • Добре перемішайте й помийте підлогу як зазвичай.

  • Не треба змивати чистою водою, просто дайте поверхні висохнути природним шляхом.

Вже за кілька хвилин ви помітите, що підлога блищить, а запах у домі — свіжий і приємний.

Які переваги такого методу миття підлоги

  • Пил не осідає на поверхню протягом 5–7 днів.

  • Підлога не липне і не тьмяніє.

  • У кімнаті залишається ніжний аромат чистоти.

  • Підходить для плитки, ламінату, лінолеуму та навіть лакованого паркету.

Не варто використовувати цей спосіб на натуральному дерев’яному покритті без лаку, кондиціонер може залишити сліди. А ось для будь-яких інших типів підлоги цей метод абсолютно безпечний і ефективний.

