Додайте у відро з водою цей засіб — і підлога сяятиме тиждень: пил не осідатиме на поверхню
Такий простий метод миття допоможе зробити підлогу ідеально чистою та блискучою, а також захистить від осідання пилу до семи днів.
Кожна господиня знає, що після миття підлога блищить лише кілька годин, а вже наступного дня на неї знову осідає різноманітний бруд. Проте існує перевірений домашній спосіб, який дозволяє зберегти чистоту та сяяння підлогового покриття надовго. Усе, що потрібно, це додати у воду один засіб, який точно є у вас вдома.
Чим помити підлогу, щоб була чистою та сяючою до семи днів
Треба додати у відро з водою кондиціонер для білизни. Його формула створює на поверхні тонку антистатичну плівку, завдяки якій пил не осідає, а підлога надовго зберігає блиск і приємний аромат.
Як правильно використовувати засіб.
Налийте у відро 5 літрів теплої води.
Додайте 2 ковпачки кондиціонера для білизни будь-якого аромату, який вам подобається.
Добре перемішайте й помийте підлогу як зазвичай.
Не треба змивати чистою водою, просто дайте поверхні висохнути природним шляхом.
Вже за кілька хвилин ви помітите, що підлога блищить, а запах у домі — свіжий і приємний.
Які переваги такого методу миття підлоги
Пил не осідає на поверхню протягом 5–7 днів.
Підлога не липне і не тьмяніє.
У кімнаті залишається ніжний аромат чистоти.
Підходить для плитки, ламінату, лінолеуму та навіть лакованого паркету.
Не варто використовувати цей спосіб на натуральному дерев’яному покритті без лаку, кондиціонер може залишити сліди. А ось для будь-яких інших типів підлоги цей метод абсолютно безпечний і ефективний.