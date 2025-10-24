Чим помити підлогу, щоб довго була чистою / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Кожна господиня знає, що після миття підлога блищить лише кілька годин, а вже наступного дня на неї знову осідає різноманітний бруд. Проте існує перевірений домашній спосіб, який дозволяє зберегти чистоту та сяяння підлогового покриття надовго. Усе, що потрібно, це додати у воду один засіб, який точно є у вас вдома.

Чим помити підлогу, щоб була чистою та сяючою до семи днів

Треба додати у відро з водою кондиціонер для білизни. Його формула створює на поверхні тонку антистатичну плівку, завдяки якій пил не осідає, а підлога надовго зберігає блиск і приємний аромат.

Як правильно використовувати засіб.

Реклама

Налийте у відро 5 літрів теплої води.

Додайте 2 ковпачки кондиціонера для білизни будь-якого аромату, який вам подобається.

Добре перемішайте й помийте підлогу як зазвичай.

Не треба змивати чистою водою, просто дайте поверхні висохнути природним шляхом.

Вже за кілька хвилин ви помітите, що підлога блищить, а запах у домі — свіжий і приємний.

Які переваги такого методу миття підлоги

Пил не осідає на поверхню протягом 5–7 днів.

Підлога не липне і не тьмяніє.

У кімнаті залишається ніжний аромат чистоти.

Підходить для плитки, ламінату, лінолеуму та навіть лакованого паркету.

Не варто використовувати цей спосіб на натуральному дерев’яному покритті без лаку, кондиціонер може залишити сліди. А ось для будь-яких інших типів підлоги цей метод абсолютно безпечний і ефективний.