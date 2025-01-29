Додайте у воду ці домашні засоби і пил "відлипне" від меблів назавжди: як прибирати рідше

Ці легкі та дієві засоби проти статичної електрики допоможуть значно швидше впоратися з прибиранням.

Боротьба з пилом може стати справжньою проблемою для будь-якого власника будинку, особливо якщо ви живете на нижньому поверсі багатоквартирного будинку або в приватному котеджі. Щоденне очищення меблів, оббивки, штор займає чимало часу, але є способи спростити цей процес. Експерти пропонують прості та ефективні рецепти антистатичних засобів, які значно зменшать час на прибирання.

Антистатики допомагають уникнути накопичення статичної електрики на поверхнях, завдяки чому пил не прилипає до них. Результат? Зменшення часу на прибирання до 4 годин на місяць або близько 50 годин на рік!

Кілька простих рецептів для виготовлення антистатичних засобів

Для глянцевих поверхонь:

Розчиніть 1 столову ложку гліцерину в 100 мл теплої води.

Для матових покриттів:

Змішайте 4 столові ложки оливкової олії, 2 столові ложки 9% оцту і 100 мл води. Поріжте лимон на часточки і залийте 7 столовими ложками рослинної олії, залиште в холодильнику на 7 днів, потім додайте 200 мл окропу і процідіть.

Для протирання пилу:

Додайте 4-5 крапель ефірної олії лаванди або іланг-ілангу в 200 мл гарячої води.

Для очищення скла:

Розчиніть 1 столову ложку спирту або 2 столові ложки горілки в 500 мл теплої води і додайте 3 краплі улюбленої ефірної олії.

Всі рецепти дуже прості у використанні: просто збовтайте готовий склад, нанесіть на м’яку тканину та протирайте меблі круговими рухами. Ці доступні та ефективні поради допоможуть зробити прибирання швидшим і легшим.

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