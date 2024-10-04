Додайте у воду всього лише два інгредієнти — і ви більше не побачите розводів на підлозі після миття

Без такої процедури як миття підлоги неможливо уявити прибирання в будинку. Однак, часто буває, що після навіть ретельного очищення на поверхні залишаються неприємні розводи.

Чому залишаються розводи на підлозі після миття

Більшість сприймає миття підлоги як буденне та просте завдання, не звертаючи особливої уваги на такі деталі як тип швабри чи вибір засобів для чищення.

Однак, слід пам'ятати, що існує важливий нюанс, який сильно впливає на результат прибирання. Мова йде про температуру води, якою ми миємо підлогу. Якщо ви хочете, щоб пізніше не було розводів і плям, краще відмовитися від холодної води і використовувати лише теплу.

Запам'ятавши це просте правило, ви помітите, що мийні засоби швидше розчиняються у рідині, а тому підлога підсихає краще. І розводів не залишається. Коли ви використовуєте холодну воду, то бруд і пил відмиваються гірше. Проте, не варто брати і надто гарячу воду, тому що вона випаровуватиметься надто швидко, що також сприятиме появі брудних розводів.

Що краще додати у воду для миття підлоги

Ви можете приготувати домашній засіб, який швидко та ефективно впорається з плямами. Підлога після нього буде сяяти, як нова. Для нього вам знадобляться тільки три інгредієнти:

500 мл теплої води;

півсклянки оцту;

2 ст. ложки оливкової олії.

Змішайте всі інгредієнти у відрі, ретельно перемішайте і використовуйте для миття. Завдяки оливковій олії підлога отримає приємний блиск, оцет відомий своїми антисептичними властивостями і забезпечить не лише чистоту, але й дезінфекцію.

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