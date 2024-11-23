Додайте в фарш для котлет один популярний фрукт: страва заграє новими фарбами

Котлети можна назвати однією з найважливіших страв в українській кухні, хоча прийшли вони до нас з Франції. Спочатку котлети готували виключно з м'ясних ребер, які загортали м'якоттю. Саме через це і з'явилася назва страви, адже "котлета" з французької мови перекладається як "реберце". З часом рецепт еволюціонував.

Хоча приготування котлет здається простою справою, однак, часто кухарі стикаються з проблемою їхньої сухості. Щоб котлети завжди виходили соковитими і надзвичайно смачними, спробуйте додати до фаршу один цікавий інгредієнт.

Йдеться про натерте на терці яблуко. Як готувати таку страву:

Спочатку натріть одне яблуко. Обсмажте його на сковороді зі шматочком вершкового масла і цибулею. Потім додайте суміш у фарш.

Всі інші компоненти класичні: білий хліб, змочений у молоці, спеції та сіль. Сформуйте котлетки, обваляйте їх у панірувальних сухарях, а потім посмажте в рослинній олії.

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