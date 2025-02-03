Додайте в ґрунт це підживлення – і малина виросте солодкою, а врожай збільшиться в рази

Малина досить невибаглива у догляді, однак іноді може розчаровувати дрібними і кислими ягодами. І причин може бути декілька – від особливостей сорту до помилок у догляді, які легко виправити.

Які найпопулярніші помилки, що заважають отримати солодкі ягоди малини

Неправильне підживлення. Навесні малину треба підгодовувати азотними добривами, які стимулюватимуть її ріст, це може бути аміачна селітра. Якщо не зробити таке підживлення, кущі будуть слабкими, а врожай – поганим. Однак із азотом варто не перестаратися, бо ягоди виростуть водянистими і несмачними.

Навесні малину треба підгодовувати азотними добривами, які стимулюватимуть її ріст, це може бути аміачна селітра. Якщо не зробити таке підживлення, кущі будуть слабкими, а врожай – поганим. Однак із азотом варто не перестаратися, бо ягоди виростуть водянистими і несмачними. Нестача магнію. Якщо листя почало жовтіти, необхідно внести відповідне добриво. У першій половині літа допоможе обробка кущів розчином нашатирного спирту з рідким милом. Це не тільки підживить кущі, а й захистить їх від шкідників.

Якщо листя почало жовтіти, необхідно внести відповідне добриво. У першій половині літа допоможе обробка кущів розчином нашатирного спирту з рідким милом. Це не тільки підживить кущі, а й захистить їх від шкідників. Підживлення о другій половині літа. Не можна вносити азотні добрива в цей період, однак чомусь багато городників роблять таку помилку. Коли ягоди почали зав'язуватися, малині потрібен калій і фосфор. Таке підживлення зміцнює імунітет рослини, роблять плоди солодкими і соковитими. Гарним джерелом калію є попіл, який можна використовувати в сухому вигляді або приготувати розчин для поливу. Таке добриво поліпшить смак ягід і підвищить їхню стійкість до хвороб.

Чому важливо обрізати й правильно поливати кущі малини

Щоб малинник не перетворився на густі зарослі, треба видаляти зайві пагони. Регулярна обрізка забезпечує гарну циркуляцію повітря, запобігає появі захворювань і спрямовує сили кущів на формування великих солодких ягід.

Полив теж відіграє ключову роль, без достатньої вологи ягоди стають дрібними та кислими. Також не варто заливати кущі, бо загниє коренева система. Необхідно підтримувати помірну вологість ґрунту і проводити мульчування, щоб утримувати вологу. Для мульчі можна використовувати перегній, солому або опале листя.

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