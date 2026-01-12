ТСН у соціальних мережах

106
1 хв

Додайте в тісто цей продукт — і млинці вийдуть еластичними та ніжними водночас: кулінарна хитрість

Як приготувати ідеальні млинці, щоб не рвалися і не були гумовими: поради професійних кухарів.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як приготувати ідеальні млинці

Як приготувати ідеальні млинці / © www.freepik.com/free-photo

Багато господинь стикаються з проблемою, коли млинці виходять сухими, занадто товстими чи гумовими. Однак вирішення цієї проблеми досить просте. Виявляється, секрет ідеальної текстури криється у звичайному натуральному йогурті, який робить тісто еластичним, а самі млинці виходять ніжними, легкими й ароматними.

Натуральний йогурт — головний секрет еластичних млинців

Додавання натурального йогурту у тісто значно покращує його текстуру. Йогурт пом’якшує клейковину, завдяки чому млинці виходять гладкими і легко перевертаються під час смаження. На відміну від крохмалю, він додає приємної вершкової нотки і зберігає ніжність навіть після охолодження.

Як правильно додавати йогурт у тісто? Щоб отримати ідеальні млинці, замініть половину молока у рецепті на натуральний йогурт. Наприклад, якщо використовується 400 мл рідини, візьміть 200 мл молока і 200 мл йогурту. Тоді тісто для млинців стає однорідним, шовковистим і не рветься під час смаження. Готові млинці легко скручуються в рулети або конвертики, зберігаючи свою форму й аромат.

Млинці з натуральним йогуртом не лише еластичні, а й довше залишаються свіжими. Вони не висихають і не втрачають форму навіть після зберігання в морозилці. Йогурт робить млинці більш ароматними, з легкою кислинкою і приємною текстурою.

106
