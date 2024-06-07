Додайте всього лише один інгредієнт — і молоко не скисатиме декілька днів: влітку це дуже актуально

У період віялових відключень електроенергії особливо важливими стають поради як зберегти продукти свіжими. Наприклад, молоко, яке може скиснути без холодильника.

Насамперед, потрібно розібратися, чому скисає молоко. Цей процес відбувається через розмноження бактерій, які перетворюють лактозу на молочну кислоту. Його швидкість залежить від типу продукту і умов зберігання.

Наприклад, якщо це пастеризоване молоко, яке пройшло теплове оброблення, під час якого була знищена більше частина мікроорганізмів, то воно може зберігатися у холодильнику 7-10 днів. Але за температури вище +4 градусів такий продукт починає псуватися швидше.

Непастеризоване молоко, яке такому тепловому обробленню не піддавалося, зберігає більше природних бактерій, а тому навіть в холодильнику воно зберігається значно менший проміжок часу — приблизно 2-3 дні.

Як зробити так, щоб молоко не скисало довше

Наші бабусі знали один простий метод, щоб вберегти молоко від скисання. На літр молока вони додавали дрібку солі (приблизно 1/8 ч. ложки). Робити це потрібно одразу після відкриття пляшки чи пакета. Сіль допоможе сповільнити зростання бактерій, адже діє як природний консервант, ускладнюючи мікроорганізмам розмноження і виживання.

Більшу кількість солі додавати не варто, адже вона може змінити смак молока. Після цього поставте пляшку чи пакет у прохолодне темне місце. Якщо холодильник не працює, рекомендовано загорнути у холодну вологу тканину.

Як тільки світло знову з'явиться бажано одразу поставити молоко до холодильника. Це ще сповільнить зростання мікроорганізмів.

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