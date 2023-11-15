Додайте всього лише один народний засіб — і труби у ванній кімнаті більше не будуть засмічуватися

Спеціалісти поділилися, як можна прочистити труби в ванній у домашніх умовах, щоб вони більше не засмічувалися.

Проблема засмічених труб відома всім. Через воду, яка стоїть, розвивається неприємний запах у ванній кімнаті, а сама рідина ледь протікає. Але, виявляється, існує один перевірений спосіб, який допоможе раз і назавжди вирішити цю неприємну проблему.

Не потрібно витрачатися, купуючи дорогі засоби для прочищення засмічених труб, чи викликати сантехніка. Вам допоможуть прості народні засоби, які завжди є напохваті. Так, одним із найдієвіших засобів прочистити труби у ванній кімнаті вже не один рік є звичайнісінька харчова сода.

Як працює цей метод? Все доволі просто. Треба взяти дві столові ложки соди і засипати до стоку ванної чи раковини. Потім залишити на 15-20 хвилин. За цей час сода повинна розчинити більшу частину засмічення.

Після закінчення цього часу залийте до раковини чи ванни гарячу воду. Сода чудово розчиняє залишки мила й жири, які часто стають головною причиною засмічення. А ось для навколишнього середовища чи ваших труб такий засіб є цілковито безпечним.

Якщо ви будете час від часу проводити таку профілактику, то зможете назавжди забути про засмічення труб у ванній кімнаті. Цей метод також підійде і для кухонної раковини.

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