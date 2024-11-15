Додайте зубну пасту в оцет – і надовго позбудетеся найпопулярнішої проблеми

Розповідаємо, як приготувати суміш, яка за лічені хвилини впорається навіть з багаторічним нальотом та іржею на різних поверхнях.

Спосіб приготування. Змішайте в ємності 150 грамів оцту, столову ложку зубної пасти та дві столові ложки солі. Перемішайте все до однорідної маси та перелийте розчин у пляшку з розпилювачем.

Як застосовувати. Обприскайте раковину та змішувач, залиште на 15 хвилин. Якщо є наліт та камінь, тоді покладіть на оброблене місце паперовий рушник і залиште на годину. Потім змийте раковину водою. Якщо наліт не зійшов, повторіть процедуру ще раз. Щоб очистити душову кабіну чи кахель від нальоту та бруду, треба обробити поверхні засобом і залишити на 15 хвилин. Потім почистіть поверхні губкою та змийте водою. Якщо треба почистити унітаз, обприскайте його цим засобом та залиште на пів години. Потім пройдіться по поверхні йоршиком та змийте суміш водою. Вся сантехніка після такого чищення сяятиме, як нова.

Читайте також:

3 ложки на квадратний метр – бліх, кліщів і клопів у курятнику більше не буде

36,6 – уже не норма: ось яка температура тіла вважається нормальною

Всі будуть думати, що ви миєте щодня, а насправді — раз на місяць: розчин для очищення дзеркал