Додають зайвих років: які десять предметів гардеробу не можна носити жінкам після 45 років

В жодному разі не варто носити ці речі жінкам після 45 років.

Сукні з великим принтом

Часто жінки після 45 років вибирають сукні з масивними принтами. Здається, що малюнок буде зміщувати акцент з силуету фігури. Однак це працює з точністю навпаки. Великі геометричні фігури, гігантські квіти та смуги зроблять фігуру масивнішою, а якщо додати оверсайз, то ефект лише посилиться. А ще такі принти часто мають дешевий вигляд, особливо на тонких тканинах.

Туніки

Часто жінки середнього віку починають переживати за зону в районі стегон. Їм здається, що подовжені туніки допоможуть приховати всі недоліки. Однак такий верх вийшов з моди років десять тому. Тому ви будете мати вигляд простачки і старої бабусі, якщо все ще продовжуватимете його носити. Краще обирайте сорочки оверсайз розміру, вони вважаються нетлінною класикою.

Кружевні блузи

Що не можна носити жінкам після 45 років / Фото: Pexels

Колись багатьому полюбилися кружевні речі, адже вони допомагали зробити образ більш грайливим, наївним та романтичним. Проте в сезоні 2023-2024 таким предметам гардеробу вже робити нічого. Більше того, знайти блузу з дійсно якісним оздобленням досить важко, а поганий декор відразу зробить образ дешевим.

Хустки у візерунки

Хоча хустка є справжнім українським витвором народного мистецтва, носити її жінкам після 45 років не варто. Краще віддати перевагу однотонним варіантам. Адже будь-які візерунки відразу роблять обличчя старшим на 5, а то й 10 років. Матеріал також має значення. Вибирайте хустки середньої щільності. А якщо хочете зробити образ яскравішим, краще грайте на контрастах.

Спідниця годе

Головна відмінність такої спідниці в поділу, який розширюється донизу і є однією великою складкою. На перший погляд може здатися, що образи з таким предметом гардеробу матимуть романтичний і жіночний вигляд, але, на жаль, ця модель вкорочує ноги і давно вийшла з моди. Краще одягнути перевірену спідницю плісе або яскраву пряму модель з високою талією.

Перфорація на взутті

Багато хто після 45 років носить лише взуття з перфорацією, щоб ноги "дихали". Але це велика помилка, адже такий декор вже давно застарів. Обирайте краще взуття без зайвих деталей, яке має лаконічний та стильний вигляд.

Сукня-балахон

Хоча оверсайз дійсно допомагає приховати деякі недоліки фігури, але така сукня лише деформує всі пропорції вашої фігури. Особливо це правило стосується тих моделей, що мають рукави "кажани" та овальний виріз. Краще віддавайте перевагу сукням з поясом, який зробить акцент в правильному місці.

Кардиган без форми

Що не можна носити жінкам після 45 років / Фото: Pexels

Звичайно, у довгому вільному кардигані досить зручно, але такий предмет гардеробу вже давно застарів і тому має безглуздий вигляд сьогодні. У ньому ваша фігура перетвориться у безформений прямокутник. Замініть його трендовим кардиганом на ґудзиках або подовженим піджаком.

Речі "брудних" відтінків

Всупереч стереотипам, більшість кольорів не старять в будь-якому віці. Потрібно лише вміти правильно підбирати їх під свій кольоротип. Але однозначно, краще забути про "брудні" темні відтінки, наприклад, болотяний або хакі. Вони після 45 років зроблять колір вашого обличчя землистим та сіруватим. А ось більш насичені варіації цих відтінків можете сміливо носити.

Спідниці в квітковий принт

Така спідниця завжди додає віку та має такий вигляд, наче ви витягнули її з бабусиної скрині. Не має особливого значення, вона темна чи світла, з масивним чи дрібним принтом. Для жінок старше 45 років така річ є недоречною. Обирайте анімалістичний принт, абстракції, дрібний горошок.

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