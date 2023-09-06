Як доглядати за трояндами восени: 3 найголовніші секрети від професійних садівників

Потрібно правильно доглядати за трояндами восени, щоб вони довго квітли і не хворіли.

Напевно, кожен, хто має троянди в саду, хоче милуватися пишним квітом своїх улюбленців якомога довше. Та щоб кущі постійно радували цвітінням і красою, їх потрібно правильно доглядати восени та ретельно підготувати до зими. Досвідчені садівники розкрили свої секрети та поділилися трьома найголовнішими з них. Тож, як правильно доглядати за кущами троянд осінню – читайте далі.

Підготовка до зими: покрокова інструкція

Найголовніша порада – це правильно підготувати кущі троянд до зимових холодів. Підготовку потрібно робити наприкінці жовтня або на початку листопада, коли троянди вже відквітнуть, а листя почне жовтіти. Така підготовка складається з декількох етапів.

Обрізка. Осінню потрібно видаляти все слабке, пошкоджене гілля, яке вже засохло або захворіло. Необхідно залишати лише здорові та сильні пагони до 40 см завдовжки.

Осінню потрібно видаляти все слабке, пошкоджене гілля, яке вже засохло або захворіло. Необхідно залишати лише здорові та сильні пагони до 40 см завдовжки. Збір листя та бур’яну. Необхідно зібрати все опале листя та обробити землю навколо кущів. Оскільки бур’ян може стати розплідником грибкових інфекцій, тому троянди хворітимуть.

Необхідно зібрати все опале листя та обробити землю навколо кущів. Оскільки бур’ян може стати розплідником грибкових інфекцій, тому троянди хворітимуть. Підкормка. Під коріння трояндових кущів можна класти мінеральні добрива, які містять калій та фосфор. Це сприятиме зміцненню кореневої системи квітів та підвищить стійкість до морозів.

Під коріння трояндових кущів можна класти мінеральні добрива, які містять калій та фосфор. Це сприятиме зміцненню кореневої системи квітів та підвищить стійкість до морозів. Полив. Трояндові кущі перед настанням холодів потрібно добре поливати, щоб вони не страждали від нестачі вологи взимку.

Трояндові кущі перед настанням холодів потрібно добре поливати, щоб вони не страждали від нестачі вологи взимку. Накриття. Кущі на зиму вкривають агроволокном, сухим листям, соломою чи торфом. Такий захист допомагає квіткам пережити зимовий холод та морози.

Боротьба із хворобами та шкідниками

Дуже важливо оберігати трояндові кущі від бактерій, грибків та шкідників, які можуть спричини хворобу квітів восени. Найбільш небезпечними проблемами для троянд є такі:

Павутинний кліщ. Це такі комахи, які п’ють сік рослин та залишають на листях свою павутину. Для боротьби із цим шкідником можна використовувати народні методи. Потрібно обробляти кущі настоями з часнику чи тютюну.

Це такі комахи, які п’ють сік рослин та залишають на листях свою павутину. Для боротьби із цим шкідником можна використовувати народні методи. Потрібно обробляти кущі настоями з часнику чи тютюну. Борошниста роса. Ця хвороба спричинена грибковою інфекцією, яка викликає білий наліт на листях та пагонах кущів троянд. Для боротьби з борошнистим грибком можна використовувати фунгіциди або народний засіб – молочний розчин.

Ця хвороба спричинена грибковою інфекцією, яка викликає білий наліт на листях та пагонах кущів троянд. Для боротьби з борошнистим грибком можна використовувати фунгіциди або народний засіб – молочний розчин. Чорні плями, які викликані також грибковою інфекцією. Після появи таких плям, листя сохне та опадає. Для боротьби з цією хворобою можна застосовувати розчин мідного купоросу чи звичайної соди.

Підтримка краси та здоров’я троянд

Потрібно дотримуватися кількох простих правил, щоб забезпечити кущам троянд здоров’я та красу.

Не варто зривати квіти. Осінні квіти слід залишати на кущах, щоб вони сформували насіння, з якого можна виростити нові кущі, та допомогли пережити холодну зиму.

Осінні квіти слід залишати на кущах, щоб вони сформували насіння, з якого можна виростити нові кущі, та допомогли пережити холодну зиму. Не можна пересаджувати кущі. Осінь – не дуже гарний час для пересаджування троянд, це може негативно позначитися на здоров’ї кущів. Найкраще пересаджувати квіти навесні, це сприятиме їхньому активному росту та розвитку кореневої системи.

Осінь – не дуже гарний час для пересаджування троянд, це може негативно позначитися на здоров’ї кущів. Найкраще пересаджувати квіти навесні, це сприятиме їхньому активному росту та розвитку кореневої системи. Не слід зволожувати листя троянд. Поливати осінню кущі потрібно під корінь, аби не провокувати появу грибкових інфекцій на листі та пагонах кущів. Також не варто поливати троянди, коли холодно, щоб не нашкодити квітам.

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