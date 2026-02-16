Догляд за гортензіями навесні: що потрібно зробити

Гортензія / © Pixabay

Реклама

Гортензії потребують правильного догляду. Тільки за таких умов вдасться отримати пишне цвітіння та здорові рослини.

Розповідаємо про основні правила догляду за квітами.

Обрізання

Деревоподібну і волотисту гортензії обрізають приблизно в березні-квітні.

Реклама

Пагони у деревоподібної гортензії обрізають, залишаючи 3-5 бруньок. При загущенні куща можна вирізати частину пагонів до рівня ґрунту. Якщо обрізка щадна, коли видаляють лише відцвілі торішні суцвіття і верхню частину пагонів, рослина формує багато нових суцвіть, але їх розмір буде невеликим. У будь-якому випадку обов’язково видаляють загиблі, надто слабкі, викривлені пагони.

Чим підживлювати

Весняне підживлення робляють після видалення мульчі. Використовують азотні, комплексні добрива або спеціальні суміші для гортензій, щоб рослини наростили пагони та заклали суцвіття.

Добрива можна вносити в рідкому вигляді, наприклад, розвести 20 г сечовини на 10 л води і використовувати 2-5 л на один кущ, залежно від його віку і розміру.

Спеціалізовані суміші можуть бути як у рідкому, так і сухому вигляді. Сухі добрива закладають у ґрунт під кущем, розпушувати його потрібно неглибоко, оскільки коріння у гортензії поверхневе, його легко пошкодити. Після цього рясно поливають і мульчують шаром свіжого матеріалу (тирса, стружка, торф) заввишки 5-10 см.

Реклама

Спеціалізовані суміші можуть бути як у рідкому, так і сухому вигляді. Сухі добрива закладають у ґрунт під кущем. При цьому розпушувати його потрібно неглибоко, адже коріння у гортензії поверхневе, його легко пошкодити. Після цього грунт слід полити й замульчувати шаром свіжого матеріалу заввишки 5-10 см. Можна для цього використати тирсу, стружку або торф.

Гортензії навесні потрібно рясно поливати, особливо, якщо зима була малосніжною й запас вологи в ґрунті практично вичерпався.

Раніше ми писали про те, як вберегти гортензії від морозів. Більше про це читайте у новині.