Що обов’язково потрібно зробити у березні для пишних кущів лаванди: як обрізати, чим підживити рослину

Догляд за лавандою

Березень є визначальним місяцем для догляду за лавандою, адже саме в цей період закладається основа для формування густого куща та його майбутнього рясного цвітіння. Ця декоративна рослина вирізняється своєю невибагливістю і здатністю однаково добре розвиватися як у відкритому ґрунті саду, так і в обмеженому просторі контейнерів. Проте, щоб кущі не втрачали своєї декоративності та тішили пишністю, ранньою весною критично важливо приділити увагу відновленню балансу поживних речовин у ґрунті та проведенню якісного формувального обрізання.

Як обрізати лаванду навесні: три типи догляду

Професійні садівники виділяють три основні види березневого обрізання, кожен з яких виконує свою функцію. Проводити їх варто якомога раніше, щойно зійде сніг і встановиться відносно тепла погода без загрози сильних морозів. Раннє обрізання, виконане до того, як прокинуться бруньки, дозволяє рослині не витрачати сили на зайві пагони та стимулює швидке перше цвітіння, а згодом і повторне — на початку осені.

Першим етапом є санітарне обрізання, під час якого видаляють усі сухі гілочки та частини куща, що розламалися під вагою снігу. Далі настає черга формувального обрізання, яке є ключовим для молодих кущів віком два-три роки. Такі рослини вкорочують до висоти десяти-дванадцяти сантиметрів від землі, надаючи кущу форми півкулі. Це змушує кожну верхівку розгалужуватися, роблячи кущ максимально щільним та охайним. Для зовсім молодих рослин, висаджених минулого сезону, рекомендується проводити легку стрижку кожні три-чотири тижні протягом літа, щоб сформувати ідеальну структуру, навіть якщо це призведе до втрати першого цвітіння.

Для старих кущів, які втратили форму, застосовують омолоджувальне обрізання. Якщо форма рослини зовсім не влаштовує, задерев’янілі гілки можна вирізати радикально, проте досвідчені фахівці радять робити це поступово — омолоджувати лише половину куща за один сезон. Це дає рослині більше шансів на виживання та дозволяє зберегти цвітіння на частині, що залишилася. Важливо завжди стежити, щоб на гілці нижче місця зрізу залишалися живі внутрішні бруньки, з яких підуть нові молоді пагони.

Поліпшення ґрунту та домашні методи підживлення лаванди

Для ідеального розвитку лаванда потребує сонячних ділянок із легким та, що найважливіше, некислим ґрунтом.

Якщо земля на ділянці має підвищену кислотність, її можна ефективно поліпшити за допомогою простого та доступного домашнього засобу — подрібненої яєчної шкаралупи. Вона виступає природним джерелом кальцію, який не лише збалансовує хімічний склад ґрунту, а й активно стимулює ріст самої рослини, причому що дрібнішим буде порошок, то швидше корисні елементи почнуть діяти. Крім сухої шкаралупи, досвідчені садівники радять використовувати настій із неї або несолону воду, що залишилася після варіння яєць, оскільки в ній зберігаються корисні речовини, які позитивно впливають на розвиток кореневої системи.

Чим підживити лаванду у березні

Головна мета березневого підживлення — дати рослині азот, оскільки саме цей елемент відповідає за ріст нових зелених пагонів. Проте чистий азот (наприклад, аміачна селітра) може бути занадто агресивним для лаванди, яка не любить надмірного живлення.

Тому фахівці рекомендують використовувати комплексні добрива з високим вмістом азоту (як-от нітрофоска). Це означає, що в одному засобі зібрані азот, фосфор і калій, але в цей період ми обираємо такий склад, де азоту найбільше. Такий підхід дозволяє рослині отримати необхідний поштовх для росту, але водночас зберегти загальний баланс мікроелементів для здоров’я коренів і майбутніх бутонів.

Як натуральну альтернативу можна використовувати легкий компост або навіть кавову гущу як джерело азоту, проте важливо не переборщити з дозуванням, адже перегодована рослина даватиме багато листя, але мало квітів.

Паралельно із живленням необхідно забезпечити доступ кисню до коренів через обережне розпушування прикореневої зони, що також допоможе уникнути застою талої води.

