Догляд за огірками та помідорами в липні: що потрібно зробити зараз

догляд за огірками та помідорами

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Саме зараз помідори та огірки активно формують зав’язі та наливають плоди, що робить цей період вирішальним для майбутнього врожаю. Правильний догляд, від поливу до підживлення та захисту, є запорукою успіху.

Догляд за помідорами в липні

Томати в липні — це як підлітки: активно ростуть, потребують багато «їжі» та «пиття», і якщо їх не «виховувати», можуть піти не в той бік.

Важливість поливу

Липнева спека може стати справжнім випробуванням для помідорів. Їм потрібна регулярна і достатня кількість вологи, аби корені не пересихали, а плоди наливалися соком. Зазвичай, поливати варто 2-3 рази на тиждень, але якщо стовпчик термометра невпинно повзе вгору, не бійтеся поливати навіть через день. Головне — лийте воду під корінь, уникаючи потрапляння на листя, особливо під палючим сонцем. Це вбереже рослини від опіків та розмноження грибків.

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Ідеальний час для «водних процедур» — ранній ранок або пізній вечір, коли сонце вже сіло. Кожен кущ повинен отримати щонайменше 3-5 літрів води, аби ґрунт просочився достатньо глибоко, де розташовані основні корені.

Підживлення: щоб плоди були великі та смачні

У липні помідори вже не так сильно потребують азоту, який відповідає за зелену масу. Натомість, на перший план виходять калій, фосфор та кальцій. Калій та фосфор — це «будівельні матеріали» для плодів: вони роблять помідори смачнішими, допомагають їм швидше дозрівати. Можна використовувати готові калійно-фосфорні добрива або ж перевірену роками деревну золу (склянка на 10 літрів води).

Кальцій — незамінний помічник у боротьбі з вершинною гниллю, яка може зіпсувати частину врожаю. Тут допоможе кальцієва селітра.

Не забувайте і про органіку — розведений курячий послід або коров’як з додаванням золи стануть чудовим доповненням. Пам’ятайте: будь-яке підживлення проводьте після рясного поливу, щоб не обпекти коріння.

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Формування кущів

Липень — це час активного пасинкування та підв’язування. Пасинки — це бічні пагони, що виростають з пазух листків і забирають сили у рослини, відволікаючи їх від формування плодів. Видаляйте їх регулярно, коли вони ще маленькі (3-5 см). А міцні кущі високорослих помідорів обов’язково потрібно підв’язувати до опор. Це не тільки вбереже гілки від обламування під вагою важких плодів, а й забезпечить кращу циркуляцію повітря, знижуючи ризик грибкових захворювань.

Захист від хвороб та шкідників

У липні помідори особливо вразливі до фітофторозу — грізної грибкової хвороби. Кращий захист — це профілактика. Регулярно обробляйте рослини біопрепаратами (наприклад, «Фітоспорин») або народними засобами (наприклад, настоєм часнику). Якщо ж помітили уражені листки чи плоди, без жалю їх видаляйте, а при сильному ураженні — краще повністю прибрати кущ, щоб не дати хворобі поширитися. Не забувайте і про шкідників — оглядайте кущі на наявність попелиці чи колорадського жука, вчасно застосовуючи біологічні інсектициди.

Догляд за огірками в липні

Для огірків липень — це пік плодоношення. Вони працюють на повну потужність, віддаючи один урожай за іншим, тому потребують інтенсивної «підтримки». Досвідчені садівники діляться п’ятьма дієвими лайфхаками, що дозволяють збирати свіжі огірочки протягом усього літа.

Правильний полив: тепла вода та помірність

Огірки — вологолюбні рослини, і в липні їхня потреба у воді зростає. Однак тут є свої нюанси.

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Частота. Садівники радять поливати огірки рідше, але рясніше. Зазвичай, достатньо поливу раз на два-три дні. Однак, у разі сильної спеки, коли ґрунт швидко пересихає, варто перейти до щоденного поливу.

Температура води. Завжди використовуйте теплу, відстояну воду (з бочки або ємності, що прогрілася на сонці).

Поливайте виключно під корінь, уникаючи перезволоження та утворення калюж. Не допускайте потрапляння холодної води на листя, оскільки це може спричинити гіркоту в плодах та призвести до стресу рослини.

Підживлення для солодкості та імунітету

Під час активного плодоношення огіркам потрібна додаткове підживлення

Відмінним варіантом є деревна зола (одна столова ложка на 10 літрів води). Вона не тільки додає солодкуватості плодам, а й зміцнює імунітет рослин.

Настої з люцерни або кропиви чудово стимулюватимуть ріст огірків та забезпечуватимуть захист від хвороб.

Ще одне дієве добриво — дріжджі (100 грамів на 10 літрів води). Така підживка добре активізує мікрофлору ґрунту, покращуючи засвоєння поживних речовин.

Не слід надмірно удобрювати огірки азотними добривами в липні. Це призведе до активного нарощування бадилля, тоді як плодів буде значно менше.

Формування куща та підв’язування для світла та провітрювання

Продовжуйте формувати кущі, направляючи батоги по опорах. Це допоможе уникнути загущення, що є важливою профілактикою хвороб. Потрібно також видаляти зайві пасинки (бічні пагони, що не приносять плодів) та старе листя біля основи куща.

Огірки обов’язково підв’язують до шпалер або опор. Це покращує освітлення, циркуляцію повітря, полегшує збір урожаю та зменшує контакт плодів з ґрунтом, запобігаючи гниттю.

Захист оігрків від хвороб та шкідників

Огірки часто страждають від борошнистої роси, пероноспорозу (несправжньої борошнистої роси) та павутинного кліща.

Для профілактики використовуйте біопрепарати («Триходермін», «Псевдобактерин») для профілактики грибкових захворювань. Регулярний огляд допоможе виявити проблеми на ранній стадії.

Не залишайте бур’яни біля огірків, вони не тільки забирають поживні речовини та затіняють грядку, а й притягують шкідників.

Обрізку листя проводити варто, але не потрібно обрізати листя над плодами повністю. Це листя захищає огірки від прямих сонячних опіків.

Збирайте плоди регулярно, бажано кожні два-три дні. Це стимулює рослини до подальшого плодоношення. Перезрілі плоди забирають сили у рослини і сповільнюють утворення нових зав’язей.

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Загальні рекомендації для помідорів та огірків у липні

Покриття ґрунту навколо рослин шаром мульчі (солома, сіно, скошена трава) допоможе зберегти вологу, запобігти росту бур’янів та підтримувати стабільну температуру ґрунту.

Регулярне неглибоке розпушування ґрунту покращує доступ повітря до коренів.

Дотримуючись цих рекомендацій та порад досвідчених садівників, ви зможете забезпечити своїм помідорам та огіркам оптимальні умови для росту та розвитку, отримавши рясний і смачний урожай у липні та наступні місяці, як для свіжого споживання, так і для консервування на зиму.