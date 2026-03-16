Догляд за полуницею навесні: обробка від шкідників, підживлення

Догляд за полуницею, коли зійде сніг

Реклама

Весняне пробудження полуниці вимагає від садівника чітких та послідовних дій. Як тільки сходить сніг і встановлюється перше тепло, необхідно підготувати грядку до активного росту. Правильний старт у березні — це запорука здоров’я рослин і рясного плодоношення в майбутньому сезоні.

Догляд за полуницею у березні фахівці радять розділити на кілька ключових етапів, кожен з яких має важливе значення для розвитку куща.

Очищення грядки від зимових залишків

Першочерговим завданням є санітарна чистка кущів. Після зими на полуниці залишається старе, хворе, сухе та пошкоджене листя. Саме воно є головним джерелом накопичення патогенних мікроорганізмів та місцем зимівлі шкідників.

Реклама

Видаляти такі залишки потрібно дуже обережно, щоб не пошкодити кореневу систему рослини. Найкраще використовувати для цього ножиці, відрізаючи непотрібні частини біля основи.

Якщо ж ви вирішили обривати листя руками, обов’язково притримуйте кущик іншою рукою біля землі, щоб не підірвати коріння.

Для великих плантацій досвідчені господарі іноді використовують метод вичісування старою мітлою, що прискорює процес. Все зібране сміття необхідно вивезти за межі ділянки або утилізувати.

Робота з мульчею та прогрівання ґрунту

Наступним важливим кроком є тимчасове прибирання мульчуючого матеріалу (соломи, листя тощо), яким вкривали полуницю на зиму. Мульча відіграє роль теплоізолятора, навесні під її шаром земля залишається холодною значно довше, оскільки сонячне проміння не може пробитися до ґрунту. Це затримує пробудження кореневої системи. Прибравши захисний шар, ви дозволяєте землі прогрітися швидше, що стимулює початок активної роботи коріння та вегетацію. Коли встановиться стабільна тепла погода, мульчу можна буде повернути на місце для збереження вологи та чистоти ягід.

Реклама

Перша обробка полуниці навесні

Навіть після ретельного очищення на грядці залишаються збудники хвороб та личинки шкідників. Оскільки перша обробка зазвичай проводиться в прохолодну погоду (перша половина, середина березня), вибір препаратів обмежений температурою їхньої дії:

Від хвороб рекомендується використовувати препарат «Хорус». Це один із небагатьох засобів, який починає ефективно працювати вже при температурі +5°C. Обробка допоможе захистити полуницю від таких небезпечних захворювань, як сіра гниль та борошниста роса.

Для першого обприскування найкраще підійде «Актара» або її аналоги, які надійно знищують шкідників, що перезимували на ділянці.

Розпушування та особливості підживлення полуниці навесні

Приблизно через добу після проведення обприскування, коли препарати вже подіяли, можна приступати до легкого розпушування ґрунту. Важливо робити це дуже поверхнево — на глибину не більше 1 см. Оскільки коренева система полуниці розташована близько до поверхні, глибоке втручання може травмувати рослину. Таке мінімальне розпушування порушить вологопровідні шляхи в землі та забезпечить доступ кисню до верхнього шару.

Реклама

Що стосується підживлення, то на початку березня з ним краще не поспішати. Поки ґрунт залишається холодним, коріння не здатне засвоювати поживні речовини. Внесення добрив у цей період призведе до їхньої марної втрати. Перше підживлення варто проводити лише тоді, коли земля достатньо прогріється і рослина почне активно нарощувати нове зелене листя.