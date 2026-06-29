Догляд за полуницею після плодоношення: як допомогти ягоді відновитися та закласти бруньки

Як доглядати за полуницею після плодоношення

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Досвідчені городники стверджують, що орієнтовно через 2-3 тижні після збору останнього врожаю необхідно провести комплекс робіт, який закладе міцний фундамент для майбутнього сезону. Сенс цих дій полягає в тому, щоб допомогти рослині оновитися, наростити потужне коріння та сформувати максимальну кількість квіткових бруньок. В першу чергу, потрібно провести санітарну обрізку ягід.

Санітарна обрізка та очищення грядки

Першочерговим завданням є повне видалення старої вегетативної маси. Саме на старому листі за період збору врожаю накопичується до дев’яноста відсотків збудників різноманітних грибкових хвороб і концентрується більшість небезпечних шкідників.

Під час проведення санітарного обрізання важливо прибрати основну масу великого листя, але обов’язково залишити недоторканою центральну точку росту, так зване «сердечко». Саме з цієї молодої серединки кущ згодом почне активно відрощувати нову, здорову зелень.

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Після завершення чорнової обрізки необхідно ретельно вичистити грядку, зібравши всі дрібні залишки пожухлої трави та сухі рештки, що насипалися на землю. Водночас варто провести ревізію та видалити повністю зниклі кущики. Такі рослини легко викопуються, оскільки мають почорніле, непрацююче коріння. Місця, що звільнилися, залишають чистими, щоб восени висадити туди свіжу якісну розсаду.

Стимулююче підживлення та зміцнення кореневої системи

Для того щоб оновлені кущі полуниці якнайшвидше компенсували втрату зеленої маси, їм необхідна потужна поживна підтримка з підвищеним вмістом азоту та фосфору. Розвиток підземної частини рослини в другій половині літа безпосередньо впливає на те, скільки квіткових бруньок закладеться на корінні для плодоношення в наступному сезоні. Найкращий ефект дає одночасне поєднання азотного добрива зі спеціальним укорінювачем.

Для приготування живильного розчину на основі 10 літрів води добре підійде переброжений курячий послід. Якщо для інших городніх культур зазвичай беруть півлітрову банку концентрату, то для делікатної полуниці цю порцію зменшують до третини півлітрової банки.

Аміачну селітру застосовують у разі відсутності комплексних чи органічних сполук, розчиняючи рівно 10 грамів порошку.

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До суміші додають якісний стимулятор коренеутворення. Кількість вилитої під кожен кущ рідини регулюють індивідуально, зважаючи на щільність та початкову вологість ґрунту на ділянці.

Комплексна обробка від шкідників та хвороб

Одразу після завершення механічного очищення та внесення добрив необхідно захистити оголені рослини від інфекцій та комах. Обприскування рекомендується проводити у вечірні години, причому обробляти потрібно не лише самі оновлені кущики, а й поверхню ґрунту між ними, оскільки там також можуть залишатися личинки та спори грибків.

Для захисту готують ефективну бакову суміш у 5 літрах води, поєднуючи інсектоакарицид, наприклад, Вертімек у кількості 10 мілілітрів для боротьби з кліщами, попелицею та трипсами, а також фунгіцид Квадріс у дозуванні 6 мілілітрів для знищення збудників гнилей та плямистостей.

Поверхневе розпушування ґрунту для аерації коріння

За тривалий час догляду та збору ягід земля навколо рослин сильно пресується і покривається щільною кіркою, що перекриває доступ кисню до підземної частини куща. Тому фінальним кроком відновлення грядки є обов’язкове розпушування.

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До цієї процедури приступають наступного дня після поливу та обприскування, коли верхній шар землі достатньо підсохне і стане податливим. Враховуючи, що коренева система полуниці розташовується дуже близько до поверхні, занурювати садовий інструмент глибоко суворо заборонено. Достатньо акуратно розбити кірку та розпушити ґрунт на глибину всього двох-трьох сантиметрів, щоб забезпечити корінню можливість вільно дихати і при цьому повністю уникнути його механічного пошкодження.

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