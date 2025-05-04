Догляд за полуницею: що робити вже зараз, щоб влітку були смачні та солодкі ягоди

Полуниця / © Pixabay

Реклама

Щоб полуниця влітку приносила солодкі та соковиті ягоди, важливо почати догляд за рослинами ще навесні. Всі етапи весняного догляду мають велике значення для якості врожаю. Тому варто приділяти увагу кожному етапу робіт.

Про це розповідає Gazeta.ua.

Санітарне очищення

Перше, що потрібно зробити після розтанення снігу, — це провести санітарне очищення грядок. Видаляйте сухі, пошкоджені листки та гілки, а також опале листя. Це не лише покращує вигляд грядок, але й зменшує ймовірність виникнення хвороб і шкідників.

Реклама

Розпушування ґрунту

Після зими ґрунт може бути сильно ущільнений, тому його обов’язково потрібно розпушити. Це дозволить кореням рослин дихати та забезпечить доступ вологи й поживних речовин. Якщо коренева шийка оголилася, обережно підгортаємо рослину, не засипаючи її центр.

Живлення

Весною рослини потребують підживлення. Для цього використовують комплексні добрива з макро- та мікроелементами, які забезпечують рослини усіма необхідними поживними речовинами. Калій, зокрема, важливий для формування великих і смачних ягід. Додатково можна використовувати золу або гумінові препарати для позакореневого живлення.

Захист від шкідників і хвороб

З перших днів активного росту потрібно проводити обробку рослин від шкідників і хвороб. Використовуйте фунгіциди та інсектициди, щоб знищити можливих паразитів. Перед цвітінням краще перейти на біопрепарати, які не шкодять навколишньому середовищу.

Полив та мульчування

Поливати полуницю потрібно регулярно, особливо в сухі періоди. Коли ґрунт прогріється, використовуйте мульчування, щоб зберігати вологу та попереджати рост бур’янів.

Захист від птахів

Після того, як ягоди почнуть достигати, захистіть їх від птахів за допомогою сіток або агроволокна. Це допоможе зберегти ваш урожай і не дати птахам зіпсувати ваші плоди.

Дотримання цих рекомендацій забезпечить вам щедрий урожай полуниці, який буде радувати вас своєю якістю і смаком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в Україні стартував сезон полуниці та скільки вона коштує.