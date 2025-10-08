Догляд за полуницею в жовтні: три фатальні помилки, які можуть знищити урожай наступного року

Догляд за полуницею

Осінній догляд за полуницею — це критично важливий етап, що визначає, наскільки рясним і здоровим буде ваш урожай наступного сезону. Багато садівників, прагнучи «допомогти» рослинам підготуватися до зими, на жаль, припускаються поширених помилок. Ці, на перший погляд, корисні дії можуть призвести до замерзання кущів, загнивання коренів або значного зниження врожайності.

Які помилки в догляді за полуницею у жовтні можуть знищити врожай

1. Надлишок азоту та перегною

Найпоширеніша і найнебезпечніша помилка — це використання азотних добрив або свіжої органіки (наприклад, перегною) наприкінці літа та восени.

Як це шкодить? Азот стимулює активне нарощування зеленої маси (листя), що категорично протипоказано у цей період. Полуниця має готуватися до зими, а не до нового росту. За надлишку азоту листя стає соковитим і м’яким, що робить його вразливішим до морозів та грибкових захворювань. Азот знижує природні захисні механізми рослини. До жовтня основне завдання куща — це закладання квіткових бруньок та зміцнення кореневої системи, а азот цьому процесу лише заважає.

Яким буде правильне рішення? Продовжувати підживлення можна лише калієм, оскільки він сприяє відтоку вуглеводів у коріння, зміцнюючи рослину. Однак, якщо температура знижується нижче +3…+4 °C, будь-яке підживлення стає марним. Органічні матеріали краще використовувати для мульчування тільки після завершення вегетації, коли ґрунт почне замерзати.

2. Обробка фунгіцидами за холоду

Друга поширена помилка — застосування мідного або залізного купоросу пізньої осені. Хоча ці засоби ефективні проти грибкових хвороб (як-от бура плямистість), їхнє використання за низьких температур є малоефективним, а іноді й небезпечним.

Коли температура повітря опускається нижче +5 °C, більшість патогенів (збудників хвороб) переходять у сплячий стан, ховаючись у захисних оболонках. Контактні фунгіциди не можуть на них вплинути. Більше того, високі концентрації міді можуть пошкодити листя та бруньки, особливо якщо рослина ще не впала в зимову сплячку.

Тому обробки є доцільними лише на початку осені, коли температура ще висока, а рослини активно ростуть. Після зниження температур до +5…+10 °C обробка втрачає сенс, а при нижчих значеннях може навіть нашкодити.

3. Занадто раннє укриття

Прагнення садівників якомога раніше укрити полуницю від морозів може призвести до прямо протилежного результату — загнивання кущів.

Полуниця потребує певного періоду поступового переходу в зимовий режим. Якщо укрити її занадто рано, ґрунт залишається вологим, а в умовах вогкості під укриттям виникає ризик загнивання коріння та «сердечка». Укриття лише уповільнює охолодження, воно не гріє. Тому критично важливо, щоб укриття було своєчасним.

Правильне рішення — це укривати полуницю слід лише тоді, коли середньодобова температура опуститься до -2…-6 °C і протримається протягом 5–7 днів. Уникайте матеріалів, які вбирають воду (солома, тирса), оскільки після відлиг вони стають важкими й можуть спричинити гниль. Найкраще використовувати лапник (який не вбирає вологу) або агроволокно. Якщо ж сорт адаптований, а зима очікується сніжною, природний сніговий покрив часто є найкращим захистом.

Успіх у догляді за полуницею залежить не від кількості зусиль, а від розуміння її біологічних процесів та суворого дотримання часових рамок. Уникнення цих трьох поширених помилок у жовтні гарантує здорову зимівлю та високий урожай наступного року.