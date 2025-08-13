Як правильно прати і прасувати шовк: п’ять основних правил

Прання / © Credits

Реклама

Натуральний шовк це делікатний матеріал, який потребує особливого догляду. Щоб речі з шовку довго залишалися красивими та зберігали свої властивості, варто дотримуватися п’яти основних правил догляду.

Про це пише Ludmila Fashion.

Шовк завжди асоціюється з аристократичністю та вишуканим стилем. Ця тканина приваблює блиском, струменістістю та здатністю переливатися під променями світла, роблячи одяг ефектним і помітним. Натуральний шовк легкий, тонкий, добре пропускає повітря та дбайливо ставиться до шкіри, не викликаючи алергії, а навіть сприяючи регенерації клітин.

Реклама

Вироби з шовку зазвичай призначені для святкових і вихідних нарядів: костюми, сукні, блузи, сорочки. Також з нього шиють легкі шарфи, хустки, краватки, а іноді декорують взуття. Щоб зберегти первинний вигляд таких речей на довгі роки, важливо дотримуватися п’яти ключових правил догляду:

Уникати високих температур

Гаряча вода при пранні та полосканні, а також занадто розігріта праска руйнують структуру шовкових волокон. Прати та полоскати речі з шовку рекомендується у воді температурою близько 30°C, а прасувати — на мінімальному режимі. Залежно від складу тканини правила можуть коригуватися, тому обов’язково дивитися вказівки на бирці виробника.

Не викручувати й не віджимати

Шовковий одяг краще прати вручну, але можна використовувати делікатний режим у пральній машині. Віджимати виріб слід без сильного викручування, просто видаляючи надлишок води. Після цього його рекомендується розкласти на рівній поверхні для сушіння. Для прискорення процесу можна обернути одяг банним рушником, щоб він вбрав більшу частину вологи.

Уникати агресивної хімії

Звичайні порошки та засоби для виведення плям не підходять для шовку. Використовують спеціальні засоби для делікатних матеріалів: шовку, вовни тощо. Замочування речей не рекомендується. При полосканні можна додати трохи оцту — він закріплює колір і надає фарбам яскравості.

Реклама

Уникати прямого сонячного світла

Сушити шовкові речі слід лише в тіні. Прямі ультрафіолетові промені руйнують структуру волокон, роблять тканину менш гнучкою і призводять до вицвітання кольорів. Щоб зберегти одяг яскравим і еластичним, сушіння повинно відбуватися подалі від сонця.

Прасувати з вивороту

Шовковий одяг потрібно прасувати навиворіт, у злегка вологому стані, без пари та розпилення води. Мінімальна температура праски та рекомендації на бирці допоможуть зберегти тканину гладкою та еластичною.

Дотримання цих правил дозволяє обслуговувати шовковий одяг вдома, але для максимального збереження його краси варто довіряти речі професіоналам у хімчистці. Так ви зможете зберегти блиск, колір і елегантність шовкових виробів на довгі роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що британський лікар Кріс ван Туллекен попереджав, що більшість людей перуть речі неправильно, і саме тому бактерії залишаються всередині.