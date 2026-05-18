Догляд за смородиною та порічками: що обов’язково потрібно зробити зараз для гарного врожаю

Догляд за смородиною та порічками

Реклама

Червень — критично важливий місяць для смородини та порічки. Як стверджують досвідчені городники, щоб отримати не просто великий врожай, а зібрати максимально великі, соковиті та крупні ягоди, необхідно забезпечити кущам правильний комплексний догляд. Він складається з двох рівноцінних етапів — правильної літньої обрізки (50% успіху) та грамотного підживлення.

Обрізка смородини та порічок

Червнева обрізка є дуже легкою, але вона має вирішальне значення. Видаляючи зайві пагони, ми звільняємо значну частину поживних речовин і перенаправляємо їх безпосередньо до ягід, які вже зав’язалися як у глибині крони, так і на кінчиках гілок. Крім того, це відкриває кущ для сонячного світла, без якого рослина просто не буде витрачати час на плоди, і вони осиплються.

Спочатку потрібно прорідити прикореневі пагони. Уважно огляньте молоду поросль, яка йде від землі. Необхідно вибрати всього два або максимум три найсильніших пагони , які в майбутньому стануть заміною старого куща. Усі інші молоді пагони потрібно безжально вирізати. Це миттєво створить простір, чистоту та звільнить чагарник від баласту.

Перейдіть до верхньої частини рослини. Усі молоді відростки, які спрямовані всередину крони, необхідно зрізати від старих гілок. Проте їх видаляють не повністю, а залишають коротенькі гілочки на 2–3 листочки — наступного року на них уже буде висіти новий врожай, але зараз вони не затінятимуть кущ.

Пагони, що ростуть вертикально вгору та назовні, ми залишаємо. Завдяки цьому сонячні промені в будь-яку пору доби вільно пробиватимуть крону (навіть із північного боку) і максимально висвітлюватимуть ягоди. Якщо ви бачите гілку, яка з урожаєм падає вниз на землю, її потрібно вкоротити: плоди залишаємо для збору, а непотрібну довжину прибираємо.

Реклама

Що робити, якщо осипаються ягоди на кущах

Якщо під час догляду ви помітили, що кущ скидає плоди, це сигналізує про гостру нестачу живлення. Найкращим порятунком для закріплення ягід на гілках є екстрена обробка бором. Візьміть 1 чайну ложку сухої борної кислоти. Ретельно розчиніть її в 1 відрі (10 літрах) води. Рясно обприскайте кущі по листу.

У червні категорично заборонено використовувати аміачну селітру та інші чисті азотні добрива. Оскільки ми щойно зрізали частину пагонів, надлишок азоту призведе до того, що зелена маса знову почне бурхливо рости, забираючи всі сили в ягід.

2. Підживлення смородини та порічок

Коли кущ правильно обрізаний і звільнений від зайвого навантаження, приходить час для захисту та живлення зав’язі. Спосіб внесення добрив може бути як кореневим, так і позакореневим (оприскування по листу) — обидва методи працюють однаково ефективно.

Для насичення плодів у червні можна використовувати як перевірені народні та безкоштовні методи, так і професійні готові комплекси.

Реклама

Чим підживити смородину та порічки: народні методи та підручні засоби

Для насичення чагарників необхідними поживними елементами у червні зовсім не обов’язково витрачати кошти на коштовну магазинну хімію. Досвідчені садівники часто використовують прості, безкоштовні, але надзвичайно дієві підручні засоби, які показують вражаючі результати.

Використання картопляних залишків

Одним із найкращих натуральних стимуляторів для ягідників є звичайне картопляне лушпиння або стара картопля. Ця сировина містить колосальну кількість природного крохмалю та глюкози, до яких смородина й порічка мають особливу слабкість. Застосовувати цей метод максимально просто — усі наявні картопляні залишки потрібно періодично підкидати безпосередньо в прикореневу зону рослин.

Приготування натурального розчину з деревної золи (попілу)

Попіл, отриманий від спалювання рослинних залишків чи дров, є унікальним за своїм складом безкоштовним джерелом калію, кальцію та цілого комплексу важливих мікроелементів. Він допомагає плодам накопичувати цукор, роблячи їх солодкими та соковитими. Проте для отримання максимальної користі важливо правильно приготувати робочий розчин, дотримуючись чіткої послідовності:

Реклама

Насипте півлітрову склянку сухого попілу у глибоку ємність і залийте 10 літрами окропу. Гаряча вода допомагає швидше витягнути з попілу всі корисні речовини. Розчин залишають настоюватися протягом доби, а за можливості — навіть трохи довше. Після відстоювання рідину необхідно акуратно злити, повністю залишивши весь осад на дні. Цей білий осад є звичайним важким вапном, яке ягідним кущам у такій формі зовсім не потрібне.

У чисту відціджену рідку частину обов’язково додають 1 склянку звичайного дев’ятивідсоткового столового оцту. Цей крок є критично важливим, оскільки смородина та порічка абсолютно не переносять лужного середовища. Оцтова кислота миттєво гасить лужну реакцію попілу, трансформує мікроелементи у легкозасвоювану для рослин форму та надійно захищає ніжну кореневу систему від небезпечних хімічних опіків.

Отриманий оцтово-попелястий розчин є універсальним. Його можна використовувати як для класичного підкореневого поливу, так і для проведення ефективного некореневого підживлення шляхом обприскування кущів по листу. Якщо ви обираєте варіант із обприскуванням, безпосередньо перед роботою додайте в каністру трохи рідкого мила — це створить правильний натяг рідини та допоможе поживним речовинам надійно зафіксуватися на зеленій масі, не стікаючи на землю.

Чим підживити смородину та порічки: професійні мінеральні добрива

З готових магазинних засобів можна застосовувати звичайну нітроамофоску або скористатися спеціалізованими лінійками водорозчинних добрив з амінокислотами та тривалим складом (наприклад, Плантафол або Фолікер).

У червні (на етапі росту зав’язі) обирайте комплекси з рівними пропорціями азоту, фосфору та калію (формули 20-20-20 або 18-18-18).

Трохи пізніше (ближче до дозрівання плодів) переходьте на суміші, де остання цифра є найбільшою (наприклад, Фолікер із формулою 14-11-25). Високий вміст калію необхідний для того, щоб ваші ягоди налилися і стали максимально солодкими.

Реклама

Паралельно з літніми підживленнями смородини та порічки рекомендується проводити регулярні профілактичні обробки чагарників від небезпечних грибкових захворювань (наприклад, одночасно з обприскуванням абрикосів).

Новини партнерів