Догляд за трояндами навесні: що обов’язково потрібно зробити у березні для ідеального саду

Як висаджувати троянди навесні

Троянди є одними і найпопулярніших садових рослин. Водночас догляд за ними не потребує значних вкладень та зусиль. Фахівці зазначають, якщо ви плануєте розпочати вирощувати ці квіти у своєму саду — березень найкращий час для їх висаджування.

Про це пише Daily Express.

Експерт з садівництва Dino Decking Річард Кінг розповів, що гарний догляд за трояндами розпочинається із достатньої кількості сонячного світла, добре дренованого ґрунту та правильного режиму обрізки та підживлення.

Водночас експерт поділився порадами щодо посадки троянд, а також розповів, що обов’язково потрібно зробити у березні.

Виберіть правильний сорт троянд

За словами Кінга, що вибір сорту залежить насамперед від особливостей вашої ділянки. Тим, хто цінує класику та любить створювати букети, варто звернути увагу на чайно-гібридні троянди — вони славляться своїми великими й витонченими бутонами.

Що стосується термінів посадки, то саджанці з відкритим корінням найкраще приживаються, якщо висадити їх у період з листопада по березень.

Зважайте на сонце та ґрунт

Як наголошує експерт, троянди люблять сонячне світло, тому обов’язково їх потрібно саджати у місці, де є щонайменше шість годин прямого сонця на день. Таким чином ви стимулюєте сильний ріст і рясне цвітіння рослини.

«Також важливо враховувати ґрунт під час вирощування трояндового куща. Троянди процвітають у багатому, добре дренованому ґрунті з великою кількістю органічної речовини. Важкі, перезволожені умови можуть призвести до гниття коренів», — попередив Кінг.

Щоб ваші троянди «почувалися» якнайкраще, варто вкрити землю навколо них шаром мульчі. Це простий спосіб зберегти воду в ґрунті, зупинити бур’яни та захистити коріння від температурних стрибків.

Крім того, не забудьте про «підживлення»: порція компосту або комплексного добрива дасть кущам необхідну силу для активного росту та пишного цвітіння.

Надмірне зволоження — шкідливе для рослини

Троянди зазвичай не потребують рясного поливу в цю пору року, а надмірне поливання може сприяти розвитку грибкових захворювань, таких як чорна плямистість або борошниста роса.

Під час посухи їх можна поливати раз на два-три тижні, але якщо йдуть дощі, їх можна взагалі не поливати.

Обрізка

Досвідчений садівник Річард Кінг радить для чайно-гібридних сортів та флорибунди найкраще застосовувати радикальну обрізка. Ви можете сміливо прибирати всі слабкі чи сухі гілки, залишаючи лише 15–30 см над землею — це дасть кущу поштовх для потужного росту.

З іншими видами роботи менше: в’юнкі троянди достатньо просто злегка підправити, щоб вони виглядали охайно, а кущові — лише «почистити» від пошкоджених пагонів, зберігаючи їхню природну форму. Якщо зробити це вчасно, влітку сад віддячить вам неймовірно пишним цвітінням.

