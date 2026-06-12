Догляд за цибулею: як у червні підживлювати та захистити від шкідників та хвороб

Догляд за цибулею

Реклама

Червень є вирішальним місяцем у процесі вирощування озимої цибулі. Саме в цей період рослина завершує активне нарощування вегетативної маси і переходить до відповідального етапу — формування та укрупнення самої цибулини. У червні городні грядки потребують особливої уваги, оскільки закладання високого врожаю відбувається на тлі масового виліту небезпечних шкідників та високої загрози розвитку грибкових інфекцій.

Чим підживити цибулю у червні

Коли озима цибуля вже сформувала потужне, грубе стебло та розвинула 7–8 справжніх зелених листків, її потреба в азотних добривах повністю зникає. Подальше внесення азоту на початку літа стимулюватиме виключно ріст пера, що негативно вплине на підземну частину, роблячи головки дрібними та непридатними для тривалого зберігання.

Основними елементами для червневого живлення мають стати калій та фосфор. Для стимуляції росту великої головки застосовують кілька ефективних варіантів добрив:

Реклама

Монофосфат калію вважається ідеальним вибором для цієї фази вегетації. Препарат відмінно розчиняється у воді та максимально швидко засвоюється кореневою системою. Робочий розчин готують у пропорції 15 грамів речовини на 10 літрів води.

Сульфат калію + суперфосфат. Для приготування суміші беруть по 15–20 грамів кожного добрива на 10 літрів води. Оскільки суперфосфат погано розчиняється у холодній воді, його кристали спочатку рекомендується залити невеликою кількістю гарячої води, повністю розчинити, а вже потім додати сульфат калію та довести об’єм рідини до норми.

Деревний попіл - натуральне та доступне джерело фосфору та калію. Спосіб застосування полягає в тому, що 1 склянку попелу заливають 10 літрами води, настоюють суміш щонайменше одну добу, після чого проводять полив по заздалегідь зволоженому ґрунту. Альтернативний варіант — рівномірне розсипання сухого попелу в міжряддя безпосередньо перед плановим поливом або дощем.

Профілактика та лікування грибкових захворювань

Затяжні проливні дощі та надмірна вологість ґрунту на початку літа є головними чинниками, що провокують спалахи грибкових хвороб, зокрема сірої гнилі та несправжньої борошнистої роси (пероноспорозу) на грядках цибулі та часнику. Ризик зараження суттєво зростає за наявності загущених посадок, які перешкоджають природній вентиляції повітря між рослинами, а також у випадках, коли посівний матеріал не пройшов попередню дезінфекцію.

До основних симптомів пероноспорозу відносяться:

Поява блідо-зелених або жовтуватих плям на листі, які з часом темніють, набуваючи бурого чи коричневого відтінку;

Утворення сірого або білуватого пухнастого нальоту зі спорами грибка на нижньому боці пера;

Поступове в’янення, жовтіння та повне відмирання ураженого листя, а також загальна затримка росту рослини.

При виявленні перших ознак хвороби необхідно провести ретельну ревізію грядки. Підозрілі або вже інфіковані екземпляри слід негайно викопати та видалити з ділянки, якщо цибулина здорова, її можна використати в їжу, а підгнилі залишки необхідно знищити.

Для лікування та профілактичного захисту всієї плантації експерти радять застосовувати системний фунгіцид «Квадріс». Цей препарат має лікувальну дію протягом двох діб (знищує патоген в інкубаційному періоді) та викорінювальну дію, яка зупиняє розповсюдження спор. «Квадріс» належить до малотоксичних засобів, є безпечним для бджіл, людей та навколишнього середовища, а термін його захисної сили триває 12–14 днів.

Реклама

Як захистити цибулю від шкідників — цибулевої мухи, довгоносиків, трипсів

Навіть за умови абсолютно здорового зовнішнього вигляду пера, цибуля в червні зазнає масованої атаки з боку комах, чиї личинки здатні непомітно знищити підземну частину врожаю.

У цей період активізуються три основні шкідники:

Цибулева муха (друга хвиля льоту). Наприкінці травня та протягом червня вилітає друге покоління комахи. Вона відкладає яйця в землю поруч із рослиною або безпосередньо в основу листя. Личинки, що з’явилися, вгризаються всередину головки, викликаючи її розм’якшення, гниття та появу неприємного запаху, при цьому саме перо починає швидко жовтіти й в’янути. Цибулевий довгоносик. Жуки та їхні личинки прогризають довгі світлі поздовжні ходи всередині листових пластин. Через це листя масово засихає з кінчиків, а розвиток куща повністю зупиняється. Трипси. Мікроскопічні шкідники, які стрімко розмножуються за умов сухої та спекотної погоди. Вони активно висмоктують клітинний сік, залишаючи на пері сріблясті крапки та плями, що призводить до викривлення і відмирання листків. Окрім іншого, трипси є переносниками небезпечних рослинних вірусів.

Для ефективної боротьби з личинками всередині тканин необхідно експерти радять застосувати системний інсектицид здатний проникати всередину рослини, наприклад, препарат «Енжіо». Його додають у бакову суміш для обприскування.

Після проведення обробки системними хімічними препаратами зелене перо цибулі категорично заборонено вживати в їжу. Стандартний термін очікування до початку безпечного збору врожаю становить 14–20 днів. Оскільки червнева обробка припадає на початок літа, цей термін спокійно мине до моменту масового збирання ріпчастої цибулі, яке зазвичай розпочинається у другій половині липня.

Реклама

Як приготувати та використовувати бакову суміш для боротьби з шкідниками та грибковими захворюваннями цибулі

Для досягнення максимального ефекту фунгіцид («Квадріс») та інсектицид («Енжіо») змішують в одному робочому розчині, обов’язково додаючи натуральний біоприлипач «Липосам». Цей компонент допомагає хімічним речовинам надійно утримуватися на гладкій восковій поверхні цибулевого пера і створює тонку еластичну захисну плівку, яка при цьому не перешкоджає природному диханню рослини.

Технологія змішування та внесення розчину така. «Липосам» спочатку розводять в окремій склянці води, ретельно вимішуючи його до утворення абсолютно однорідної структури без згустків. Окремо приготовлений розчин інсектициду та фунгіциду з’єднують у загальному відрі води, після чого туди вливають розчинений прилипач і ще раз усе перемішують.

Обприскування грядок виконують у вечірні години або вдень за умови сухої та похмурої погоди. На момент обробки на рослинах не повинно бути крапель дощу чи природної роси. Під час оприскування важливо ретельно та рівномірно покривати робочим розчином усю поверхню листя цибулі — як з верхнього, так і з нижнього боку.

Новини партнерів