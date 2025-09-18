Домашні помідори не гнитимуть, будуть свіжими та смачними до 4 місяців: ось як правильно зберігати

Як зберігати помідори, щоб долежали до нового року / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Багато господинь з подивом помічають, що навіть найкращі домашні помідори через кілька тижнів після збирання втрачають пружність, темніють і починають гнити. Втім засмучуватися через це не варто, адже є декілька способів, які допоможуть зберегти томати свіжими й ароматними аж до новорічних свят.

Як правильно зберігати домашні помідори, щоб залишалися свіжими та смачними до 4 місяців

Обирайте правильні сорти. Не всі помідори однаково добре зберігаються. Найдовше лежать середньопізні та пізні сорти з міцною шкіркою. Вони менш водянисті та мають щільну текстуру, що дозволяє уникнути швидкого псування.

Збирання та підготовка. Збирайте у суху погоду. Волога на плодах сприяє розвитку гнилі. Не мийте перед зберіганням. Краплі води пошкоджують захисну шкірку.

Відбирайте пошкоджені плоди. Навіть маленька тріщина чи плямочка може зіпсувати сусідні помідори.

Які найкращі способи для тривалого зберігання домашніх помідорів

Спосіб №1. Зберігання у ящиках із соломою чи тирсою. Викладіть плоди у дерев’яні чи картонні ящики в один шар, перекладаючи їх сухою соломою, тирсою чи пергаментом. Це дозволяє уникнути контакту між помідорами й уповільнює процес дозрівання.

Спосіб №2. Загортання у папір. Кожен плід обгорніть у чистий аркуш паперу. Такий метод зберігає вологу всередині та запобігає поширенню псування з одного томата на інші.

Спосіб №3. Холодний льох. Оптимальна температура для тривалого зберігання помідорів — від +8 до +12 °C. За більш низьких показників томати втрачають смак і стають блідими, а за високих — швидко дозрівають і псуються.

Спосіб №4. Дозрівання зелених помідорів. Якщо ви зібрали помідори ще зеленими, їх можна залишити в темному прохолодному приміщенні. Щоб прискорити процес, покладіть поруч кілька яблук чи бананів — ці фрукти виділяють етилен, що стимулює достигання.

Зберігайте помідори плодоніжкою догори — так вони довше залишаються цілими. Не складайте великі партії в один ящик, краще розділити на кілька невеликих. Регулярно перевіряйте овочі, щоб вчасно прибрати зіпсовані.