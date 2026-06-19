Домашні пиріжки з полуницею, як у дитинстві: випічка за бабусиним рецептом

Ніжні, рум’яні та з ароматом літа — саме такі пиріжки з полуницею колись пекли бабусі в кожному домі. М’яке дріжджове тісто, соковита ягідна начинка та апетитна скоринка після духовки — простий рецепт, який повертає у дитинство.

ТСН.ua підготував рецепт пиріжків з полуницею — таких, як готувала бабуся.

Інгредієнти для тіста:

Інгредієнти для начинки:

До теплого молока додайте дріжджі, цукор, ванільний цукор, сіль, яйця та добре перемішайте віничком.

До рідкої суміші поступово додайте просіяне борошно. Замісіть тісто.

Розтопіть вершкове масло і наприкінці замішування додайте його частинами до тіста, яке потрібно добре вимісити. Важливо, щоб масло не було гарячим.

Покладіть тісто до миски, накрийте і залиште в теплому місці на 1,5 год, щоб воно підійшло.

Розріжте полуницю на чотири частини, якщо велика — на шість. Покладіть до миски, об’єднайте з крохмалем і цукром, перемішайте.

Коли тісто підійшло, розділіть його на 10 рівних частин. Сформуйте кульки, а потім руками зробіть із нього пласт.

Викладіть на тісто начинку, добре защипніть краї. Викладіть на деко, застелене пергаментом. Коли сформуєте всі пиріжки, накрийте і залиште, щоб підійшли, на 15–20 хв.