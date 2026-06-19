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Домашні пиріжки з полуницею, як у дитинстві: випічка за бабусиним рецептом
Рецепт домашніх пиріжків, які вдаються навіть без великого досвіду у випіканні.
Ніжні, рум’яні та з ароматом літа — саме такі пиріжки з полуницею колись пекли бабусі в кожному домі. М’яке дріжджове тісто, соковита ягідна начинка та апетитна скоринка після духовки — простий рецепт, який повертає у дитинство.
ТСН.ua підготував рецепт пиріжків з полуницею — таких, як готувала бабуся.
Інгредієнти для тіста:
500 мл молока
100 г цукру
10 г ванільного цукру
30 г живих або 10 г сухих дріжджів
600–650 г борошна
2 яйця
60–70 г вершкового масла
Інгредієнти для начинки:
300 г полуниці
2–3 ст. л. цукру
2–3 ст. л. кукурудзяного крохмалю
Приготування
До теплого молока додайте дріжджі, цукор, ванільний цукор, сіль, яйця та добре перемішайте віничком.
До рідкої суміші поступово додайте просіяне борошно. Замісіть тісто.
Розтопіть вершкове масло і наприкінці замішування додайте його частинами до тіста, яке потрібно добре вимісити. Важливо, щоб масло не було гарячим.
Покладіть тісто до миски, накрийте і залиште в теплому місці на 1,5 год, щоб воно підійшло.
Розріжте полуницю на чотири частини, якщо велика — на шість. Покладіть до миски, об’єднайте з крохмалем і цукром, перемішайте.
Коли тісто підійшло, розділіть його на 10 рівних частин. Сформуйте кульки, а потім руками зробіть із нього пласт.
Викладіть на тісто начинку, добре защипніть краї. Викладіть на деко, застелене пергаментом. Коли сформуєте всі пиріжки, накрийте і залиште, щоб підійшли, на 15–20 хв.
Змастіть яйцем і поставте до розігрітої духовки. Випікайте за температури 180 градусів 20–25 хв.
Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати вареники з полуницею так, щоб начинка не витікала.