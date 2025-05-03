Домашні засоби, які очистять шампури і сітку гриль за дві секунди: відмиєте навіть застарілий жир

Як легко очистити решітку грилю від нагару і жиру / © Pixabay

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Приготуйте розчин, змішавши оцет і воду в рівних частинах, і рівномірно нанесіть його на забруднену поверхню. Дайте засобу кілька хвилин для дії, після чого за допомогою жорсткої губки або скребка легко видаліть розм’якшені залишки жиру та кіптяви. Завершіть процес ретельним ополіскуванням водою.

У разі, коли жир і нагар глибоко в’їлися в поверхню та встигли засохнути, до оцтового розчину варто додати харчову соду. Отриману пасту нанесіть на шампури та решітку, після чого помістіть їх у щільний поліетиленовий пакет, максимально перекривши доступ повітря. Залиште в такому стані на ніч, а вранці просто протріть і ретельно промийте водою.

Помістіть шампури й ґрати в поліетиленовий пакет, заливши їх напоєм Coca-Cola так, щоб рідина повністю покрила поверхню. Залиште на 30 хвилин для розм’якшення забруднень, після чого очистіть щіткою та промийте водою.

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Розмістіть шампури або решітку над відкритим вогнем і тримайте до повного вигоряння залишків їжі — вони мають перетворитися на крихкий вугільний наліт. Після охолодження легко усуньте його за допомогою металевого скребка або щітки, а на завершення добре промийте водою.