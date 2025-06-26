Домашні засоби від мух: як зробити пастки для комах за лічені хвилини

Пастка з яблучним оцтом. Цей варіант є одним із найдієвіших, до того ж, таку пастку дуже легко зробити. Що для цього треба? Візьміть пів літрову банку і налийте 200 мл яблучного оцту. Накрийте ємність харчовою плівкою та зафіксуйте її резинкою. Зробіть ножицями у плівці декілька дірочок. Мухи, відчувши привабливий кислуватий аромат, залізатимуть всередину, але вибратися звідти вже не зможуть.

Бананова пастка. Цей метод чудово працює для фруктових мушок, коли вони атакують свіжі ягоди та фрукти на кухні. Щоб зробити пастку, у чисту пів літрову банку налийте трохи яблучного оцту. Також покладіть туди кілька шматочків переcтиглого банана. Зробіть конус зі щільного паперу та вставте в банку вузьким кінцем вниз. Аромат фрукта швидко привабить мух, а вузький отвір не дозволить їм вибратися з пастки.