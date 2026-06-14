Домашній лимонад з полуниці: 5 освіжаючих рецептів для спеки

Полуничний лимонад / © Pexels

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Полуничний лимонад — один із найпростіших літніх напоїв, який можна приготувати вдома без складних інгредієнтів. Для нього підійде навіть м’яка або трохи пом’ята полуниця, головне — щоб ягоди були свіжими, без цвілі та неприємного запаху.

ТСН.ua пропонує кілька рецептів освіжаючого напою.

Яка полуниця підходить для лимонаду

Для лимонаду можна брати стиглу, солодку або трохи пом’яту полуницю. Зовнішній вигляд ягід тут не має великого значення, бо їх все одно потрібно перебивати блендером.

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Перед приготуванням полуницю треба добре промити, прибрати хвостики й перевірити ягоди. Якщо є цвіль, слизький наліт або різкий кислий запах, таку полуницю краще не використовувати.

Класичний полуничний лимонад

Це базовий рецепт, який легко змінювати під свій смак.

Інгредієнти

полуниця — 300 г

лимон — 1 шт.

вода — 1 л

цукор або мед — за смаком

лід — за бажанням

Приготування

Полуницю промийте, очистіть від хвостиків і перебийте блендером. Додайте сік лимона, воду та цукор або мед. Добре перемішайте.

Якщо хочете більш однорідний напій, процідіть лимонад через сито. Перед подачею додайте лід і кілька шматочків свіжої полуниці.

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Полуничний лимонад з м’ятою

М’ята робить напій свіжішим і добре поєднується з полуницею.

Для такого лимонаду до базового рецепта додайте кілька листочків м’яти. Їх можна перебити разом із полуницею або просто покласти у глечик і трохи розім’яти ложкою.

Не варто додавати забагато м’яти, бо вона може перебити смак ягід.

Полуничний лимонад з газованою водою

Якщо хочете більш святковий варіант, використайте газовану воду. Спочатку зробіть полуничне пюре з лимонним соком і підсолоджувачем, а вже перед подачею додайте охолоджену газовану воду.

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Такий лимонад краще не зберігати довго, бо газ швидко зникає. Найсмачніше готувати його безпосередньо перед подачею.

Полуничний лимонад з базиліком

Базилік додає лимонаду незвичного аромату. Найкраще він підходить для тих, хто хоче не просто солодкий напій, а щось більш цікаве на смак.

До полуниці додайте кілька листочків зеленого або фіолетового базиліку, лимонний сік і воду. Перебийте блендером або настоюйте базилік у готовому напої 10–15 хвилин.

Полуничний лимонад без цукру

Якщо полуниця дуже солодка, цукор можна не додавати взагалі. Для більш яскравого смаку використайте більше лимонного соку або додайте кілька шматочків апельсина.

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Також замість цукру можна взяти мед, сироп або інший підсолоджувач, але додавати його краще поступово, щоб не зробити лимонад занадто солодким.

Як зробити лимонад густішим і насиченішим

Якщо хочеться більш насиченого смаку, збільште кількість полуниці або додайте менше води. Для густішого напою полуницю можна не проціджувати.

Ще один варіант — заморозити полуничне пюре у формах для льоду й додавати такі кубики у воду, чай або лимонад.

Скільки можна зберігати полуничний лимонад

Домашній лимонад найкраще випити протягом дня. У холодильнику його можна зберігати до 24 годин у закритому глечику або пляшці.

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Перед подачею напій варто перемішати, бо полуничне пюре може осідати на дно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати вареники з полуницею, щоб вони не розварилися, а начинка не витікала.

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