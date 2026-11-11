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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
369
Час на прочитання
1 хв

Домашній майонез без сирих яєць: найпростіший рецепт за 2 хвилини

Домашній майонез — дуже смачний і популярний соус, який краще готувати без сирих яєць.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Майонез

Майонез / © Фото з відкритих джерел

Вже готовий майонез можна додавати до салатів і використовувати як намазку на канапки. Зберігайте його в закритій ємності в холодильнику, але недовго. Готуйте порцію, яку зможете з’їсти впродовж трьох днів.

Про це пише aartimadan.

Такий майонез виходить однорідним та густим, а також дуже смачним. Його приготування займає всього пару хвилин: достатньо лише змішати всі інгредієнти в ємності та збити блендером.

Як приготувати вдома майонез

Які ігредієнти потрібні:

  • півсклянки оливкової або соняшникової олії

  • чверть склянки молока 2–3% жирності

  • чайна ложка столового або яблучного оцту

  • половина чайної ложки солі

  • чайна ложка гірчиці

  • дрібка куркуми (необов’язковий інгредієнт, додається для жовтуватого кольору)

  • за бажанням — улюблена зелень

Всі інгредієнти перемістити до блендера і збивати до густої маси.

Раніше ми писали про те, як приготувати домашній майонез без шкоди для фігури. Більше про це читайте у новині.

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