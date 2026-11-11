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Домашній майонез без сирих яєць: найпростіший рецепт за 2 хвилини
Домашній майонез — дуже смачний і популярний соус, який краще готувати без сирих яєць.
Вже готовий майонез можна додавати до салатів і використовувати як намазку на канапки. Зберігайте його в закритій ємності в холодильнику, але недовго. Готуйте порцію, яку зможете з’їсти впродовж трьох днів.
Про це пише aartimadan.
Такий майонез виходить однорідним та густим, а також дуже смачним. Його приготування займає всього пару хвилин: достатньо лише змішати всі інгредієнти в ємності та збити блендером.
Як приготувати вдома майонез
Які ігредієнти потрібні:
півсклянки оливкової або соняшникової олії
чверть склянки молока 2–3% жирності
чайна ложка столового або яблучного оцту
половина чайної ложки солі
чайна ложка гірчиці
дрібка куркуми (необов’язковий інгредієнт, додається для жовтуватого кольору)
за бажанням — улюблена зелень
Всі інгредієнти перемістити до блендера і збивати до густої маси.
Раніше ми писали про те, як приготувати домашній майонез без шкоди для фігури. Більше про це читайте у новині.