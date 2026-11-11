Домашній майонез без сирих яєць: найпростіший рецепт за 2 хвилини

Майонез / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Вже готовий майонез можна додавати до салатів і використовувати як намазку на канапки. Зберігайте його в закритій ємності в холодильнику, але недовго. Готуйте порцію, яку зможете з’їсти впродовж трьох днів.

Про це пише aartimadan.

Реклама

Такий майонез виходить однорідним та густим, а також дуже смачним. Його приготування займає всього пару хвилин: достатньо лише змішати всі інгредієнти в ємності та збити блендером.

Реклама

Як приготувати вдома майонез

Які ігредієнти потрібні:

півсклянки оливкової або соняшникової олії

чверть склянки молока 2–3% жирності

чайна ложка столового або яблучного оцту

половина чайної ложки солі

чайна ложка гірчиці

дрібка куркуми (необов’язковий інгредієнт, додається для жовтуватого кольору)

за бажанням — улюблена зелень

Всі інгредієнти перемістити до блендера і збивати до густої маси.

Раніше ми писали про те, як приготувати домашній майонез без шкоди для фігури. Більше про це читайте у новині.

Новини партнерів

Новини партнерів