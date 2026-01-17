Домашній сад у квартирі: 9 фруктових дерев, які можна вирощувати в приміщенні

Лимон / © Associated Press

Реклама

Все більше любителів рослин перетворюють свої оселі на міні-садаки, висаджуючи цитрусові, гранати чи навіть авокадо. Експерти пояснюють: кімнатні фруктові дерева цвітуть і плодоносять не гірше за садові, якщо забезпечити їм світло та правильний догляд.

Про це повідомило видання martha stewart.

Експертка Саманта Сержант наголошує, що горщикові рослини швидше виснажують ґрунт, тому його потрібно частіше оновлювати. Водночас більшості таких дерев потрібне максимально інтенсивне освітлення — краще за все південне вікно або лампи для росту.

Реклама

Нижче — добірка з дев’яти дерев, які фахівці рекомендують для кімнатного вирощування, разом з ключовими порадами щодо догляду.

Карликовий гранат

Компактний сорт, який легко поміщається у 19–38 літрові горщики. На відміну від звичайних гранатів, не потребує великих площ і добре переносить посуху. Для успішного вирощування важливі органічний, добре дренований ґрунт і яскраве світло.

Розмір: 60–120 см

Умови: багато світла; легкий, поживний субстрат

Фігове дерево

Популярний варіант для приміщень, особливо витривалі сорти Chicago Hardy та Celeste. Узимку листя може жовтіти — це сигнал зменшити полив, поки дерево перебуває у зимовому спокої. Фіги самозапильні, тому не потребують додаткових рослин-компаньйонів.

Реклама

Розмір: 1,2–1,5 м

Умови: яскраве світло; добре дренований ґрунт

Лимон Мейєра

Відомий запашними білими квітами, що наповнюють оселю цитрусовим ароматом. Але для плодоношення потрібне ручне запилення — перенос пилку пензликом між квітами.

Розмір: 90–120 см

Умови: яскраве світло; дренований, слабокислий ґрунт

Кумкват

Дерево з дрібними плодами, які можна їсти разом зі шкіркою. Потребує щонайменше 8–10 годин сонячного світла, тому краще ставити його на південне вікно.

Реклама

Розмір: 90–120 см

Умови: яскраве світло; дренований слабокислий ґрунт

Мандарин

Вологий, але не залитий ґрунт — ключ до здорового мандаринового дерева. Перед поливом варто перевіряти землю на глибині кількох сантиметрів. Взимку рослину обрізають, але якщо з’являються бруньки — роботи припиняють.

Розмір: 90–120 см

Умови: яскраве світло; слабокислий добре дренований ґрунт

Авокадо

Легко проростає з кісточки, але плодоносити може тільки через 15–20 років, якщо не щеплене. У приміщенні дерево потребує дуже інтенсивного освітлення, інколи — додаткових ламп.

Реклама

Розмір: 1,5–2,4 м

Умови: яскраве світло; добре дренований ґрунт

Каламондин (кімнатний апельсин)

Один із найпоширеніших цитрусів для вирощування в приміщенні. Дає невеликі кислуваті плоди, придатні для мармеладу або напоїв. Добре переносить сухе повітря і періодичну зимову посуху.

Розмір: 1,8–2,4 м

Умови: яскраве світло; слабокислий добре дренований ґрунт

Оливкове дерево

Чудово підходить для квартир, якщо забезпечити йому прохолодніше місце взимку та регулярний полив. Плодоносні сорти — європейські оливи, саме їх рекомендують купувати.

Реклама

Розмір: 2,1–2,7 м

Умови: яскраве світло; дренований субстрат

Мандарини (tangerine)

Близькі родичі мандаринів з таким самим доглядом, але з ряснішим та ароматнішим цвітінням. Експерти радять уважно стежити за появою борошнистих червців і щитівки — шкідники часто ховаються під листям і у вузлах стебла.

Розмір: 90–120 см

Умови: слабокислий, добре дренований ґрунт; яскраве світло

Нагадаємо, деякі рослини, попри популярність, створюють більше клопоту, ніж користі. Фахівці розповіли, які кімнатні рослини не підходять для тривалого вирощування в домі.