Домашнє чищення пуховика без води і хімчистки: кілька простих трюків, щоб освіжити зимову куртку

Як оновити зимову куртку без прання і хімчистки / © unsplash.com

Настав час дістати з шафи зимовий верхній одяг, але після кількох місяців без використання куртки та пальта можуть набути неприємного запаху. Однак немає потреби в машинному пранні та тривалій сушці — існують ефективні методи, як освіжити пуховик вдома без води та хімії.

Як освіжити куртку

Якщо ваша куртка пахне затхлістю або просто потребує свіжості, найпростіший і найефективніший спосіб — розмістити її на свіжому повітрі. Повісьте пуховик на балкон або терасу — і він буквально за короткий час знову набуде приємної свіжості.

Видалення пилу з куртки

Зимові куртки часто накопичують пил, особливо на плечах та рукавах. Щоб не прати всю куртку через кілька забруднень, скористайтеся такими методами:

Акуратно пройдіться м’якою щіткою по поверхні, щоб видалити пил та бруд. Якщо на куртці є невеликі плями, змочіть м’яку тканину в теплій воді з невеликою кількістю м’якого миючого засобу та обережно протріть забруднення. Уникайте надмірного зволоження — чим менше води, тим безпечніше для внутрішнього наповнювача пуховика.

Як зберегти зимові куртки свіжими

Щоб зимовий верхній одяг не вбирав неприємних запахів під час зберігання:

Використовуйте чохли, що дозволяють тканині дихати та одночасно захищають її від пилу. Уникайте парфумерії. Аромат духів може залишати сліди на тканині, які притягують бруд і пошкоджують матеріал.

Ці прості поради допоможуть вам зберегти зимові куртки та пуховики свіжими, готовими до носіння, без частого прання та сушіння.