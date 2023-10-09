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Домашнє вино з винограду: рецепт приготування та детальна інструкція

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Домашнє вино з винограду: рецепт приготування та детальна інструкція

Як приготувати домашнє вино

Як приготувати вино з винограду в домашніх умовах, скільки цукру потрібно додавати на літр соку, покрокова інструкція приготування напою

Для виробництва домашнього вина може підійти будь-який сорт винограду. До кислого винограду доведеться додавати більше цукру, тому краще вибирати виноград з високою цукристістю, щоб не додавати  зайвого цукру, який відповідає за процеси бродіння. 

Скільки цукру та води потрібно додавати на літр соку

Все залежить від сорту винограду, точніше його кислості чи солодкості.

На літр виноградного соку потрібно буде залежно від солодкості винограду від 50 до склянки цукру. 

Якщо виноград дуже кислий можна додавати до літра соку до півлітра води. Але краще намагатися обходиться без додавання воли, тому що вона значно погіршує смак вина.

Рецепт приготування домашнього вина з винограду

Перероблення врожаю

Виноград бажано збирати в суху сонячну погоду, щоб за декілька днів не було дощу. Ягоди повинні бути дозрілі, але не перезрілі. В недозрілому винограді занадто багато кислоти, а в перезрілих ягодах починається оцтове бродіння, яке може зіпсувати віджитий сік.

Зірвані ягоди потрібно обробити протягом двох діб, тобто ретельно перебрати, видаляючи гілочки та листки, недозрілі, гнилі плоди з пліснявою.

Ягоди передавити та помістити в емальований або пластиковий  посуд, заповнюючи місткість максимум на  три четвертих об'єму. Краще давити виноград руками, щоб не пошкодити кісточки, речовина, яку вони містять надасть вину гіркого присмаку.

Потрібно уникати дотику винограду з металом, крім нержавійки, через те, що це викликає окиснення, яке погіршує смак. Тому подавлений виноград  краще тримати в емальованому відрі або каструлі, також можна використовувати посудину з харчового пластика або дерев'яну.

Місткість з мезгою накрити тканиною від мух та комах та поставити на 3-4 дні в темне, тепле місце.

Залежно від винограду та умов, через певний час  сік почне бродити, на поверхні буде  з'являтися «капелюх» зі шкірки, який потрібно збивати один- два  рази на добу, перемішуючи мезгу дерев'яною паличкою або рукою. 

Отримання виноградного соку

Через 3-4 дні  мезга посвітлішає з'явиться кислуватий запах і буде чутно шипіння. Це сигнал, що  бродіння успішно розпочалося, потрібно відціджувати сік.

Верхній шар зі шкірки збираємо в окрему місткість, відціджуємо пресом або руками.

Весь сік, як відціджений з осаду, так і віджатий з мезги,  профільтровуємо через марлю, декілька разів переливаючи з однієї посудини в іншу, таким чином не лише видаляємо дрібні частки, а й  насичуємо сік киснем.

Якщо сік вийшов дуже кислим, саме на цьому етапі можна додати води у - максимум 500 мл на 1 літр. Але потрібно пам'ятати, що чим більше води, тим гірше буде якість вина.

Чистим соком заповнити місткості, відібрані для бродіння, максимум на 70% об'єму. Найкраще для цього підійдуть великі скляні пляшки, якщо об'єм вина невеликий, підійдуть і банки.

Встановлюємо гідрозатвор

 Щоб домашнє виноградне вино не скисло, його потрібно захистити від контакту з киснем, одночасно забезпечивши вихід побічного продукту бродіння - вуглекислого газу. Це досягається за допомогою встановлення на місткість із соком однієї з конструкцій гідрозатвора. Найпоширенішим варіантом є класичний водяний затвор із кришки, трубки та банки, непогано  зарекомендувала звичайна медична рукавичка з отвором в одному з пальців, що проколюється голкою. Затвори у вигляді кришки  продаються в магазинах.

Гідрозатвор для виготовлення вина / ©
Гідрозатвор для виготовлення вина

Для активного бродіння  виноградного соку потрібно забезпечити відповідні температурні умови -  оптимальна температура бродіння червоного домашнього вина - 22-28°C, білого - 16-22°C. Не допускається, щоб температура опускалася нижче 15°C, інакше дріжджі перестануть працювати, і цукор не буде перероблятися у спирт.

Додаємо цукру

Цукор потрібно вносити  частинами (дрібками). Через 2-3 дні після початку бродіння спробуйте сік на смак. якщо він став кислуватим, значить цукор переробився, слід додати 50 грамів цукру на кожний літр соку. Для цього в окрему місткість виливають  пару літрів сусла (водний розчин екстрактивних речовин фруктової, ягідної та іншої сировини, призначеної для зброджування), розбавляють у ньому цукор, а потім отриманий винний сироп виливають назад у пляшку.

Таку процедуру повторюють декілька разів протягом перших 14-25 днів бродіння. Залежно від температури, вмісту цукру та активності дріжджів, термін бродіння домашнього виноградного вина може тривати від  30 до 60 днів.

Якщо бродіння не зупинилося протягом 50 днів після встановлення гідрозатвору, щоб уникнути появи гіркоти, слід переливати вино в іншу місткість без осаду та ставити під водяний затвор для доферментації при тих самих    температурних умовах.

Позбавляємось осаду

Коли гідрозатвор протягом 1-2 днів не випускає бульбашок, рукавичка спустилась, сусло висвітлилося, на дні місткості утворився шар осаду, прийшов час переливати молоде виноградне вино в іншу місткість. 

За пару днів  до відливання вина від осаду банку поставити на підвищення над підлогою, на лавку, стільчик або будь-який інший пристрій. Коли осад знову опиниться на дні, вино злити в чисту, суху місткість через сифон - прозору м'яку трубку. Кінець трубки не можна підносити до осаду ближче, ніж на 2-3 сантиметри. 

Зливаємо молоде вино / ©
Зливаємо молоде вино

Якщо на цьому етапі додавати цукор, оскільки активне бродіння вже закінчилось, він не буде перероблятися в спирт.  Якщо солодкість влаштовує, додатково підсолоджувати не варто. 

Любителі кріпленого виноградного вина, можуть додати горілку чи спирт в розрахунку 2-15% від об'єму.

Етап ферментації (дозрівання) вина

На цьому етапі  формується кінцевий смак і триває він від 40 до 380 днів.

Пляшку з вином, наповнену по вінця, щоб уникнути контакту з киснем знову поставте під гідрозатвор (це рекомендується робити, якщо робилося підсолоджування) або щільно закрийте кришкою та зберігайте в темному підвалі при температурі 5-16°C. Якщо такої можливості немає, молодому вину потрібно забезпечити температуру дозрівання 18-22°C, але не вище. Важливо не допускати різких температурних перепадів.

Мінімальний термін витримки білого вина - 40 днів, червоного - 60-90 днів. При появі на дні осаду шаром в пару сантиметрів перелийте вино з однієї місткості в іншу через трубочку, як було описано. У результаті напій буде поступово світлішатиме.

Розлив вина

На останньому етапі, коли осад більше не з'являється, вино можна розлити в пляшки та щільно закрити пробками. Термін придатності  домашнього вина при температурі 5-12°C - до 5 років. Без додавання спирту його міцність  буде 11-13%.

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