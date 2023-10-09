Домашнє вино з винограду: рецепт приготування та детальна інструкція

Як приготувати вино з винограду в домашніх умовах, скільки цукру потрібно додавати на літр соку, покрокова інструкція приготування напою

Для виробництва домашнього вина може підійти будь-який сорт винограду. До кислого винограду доведеться додавати більше цукру, тому краще вибирати виноград з високою цукристістю, щоб не додавати зайвого цукру, який відповідає за процеси бродіння.

Скільки цукру та води потрібно додавати на літр соку

Все залежить від сорту винограду, точніше його кислості чи солодкості.

На літр виноградного соку потрібно буде залежно від солодкості винограду від 50 до склянки цукру.

Якщо виноград дуже кислий можна додавати до літра соку до півлітра води. Але краще намагатися обходиться без додавання воли, тому що вона значно погіршує смак вина.

Рецепт приготування домашнього вина з винограду

Перероблення врожаю

Виноград бажано збирати в суху сонячну погоду, щоб за декілька днів не було дощу. Ягоди повинні бути дозрілі, але не перезрілі. В недозрілому винограді занадто багато кислоти, а в перезрілих ягодах починається оцтове бродіння, яке може зіпсувати віджитий сік.

Зірвані ягоди потрібно обробити протягом двох діб, тобто ретельно перебрати, видаляючи гілочки та листки, недозрілі, гнилі плоди з пліснявою.

Ягоди передавити та помістити в емальований або пластиковий посуд, заповнюючи місткість максимум на три четвертих об'єму. Краще давити виноград руками, щоб не пошкодити кісточки, речовина, яку вони містять надасть вину гіркого присмаку.

Потрібно уникати дотику винограду з металом, крім нержавійки, через те, що це викликає окиснення, яке погіршує смак. Тому подавлений виноград краще тримати в емальованому відрі або каструлі, також можна використовувати посудину з харчового пластика або дерев'яну.

Місткість з мезгою накрити тканиною від мух та комах та поставити на 3-4 дні в темне, тепле місце.

Залежно від винограду та умов, через певний час сік почне бродити, на поверхні буде з'являтися «капелюх» зі шкірки, який потрібно збивати один- два рази на добу, перемішуючи мезгу дерев'яною паличкою або рукою.

Отримання виноградного соку

Через 3-4 дні мезга посвітлішає з'явиться кислуватий запах і буде чутно шипіння. Це сигнал, що бродіння успішно розпочалося, потрібно відціджувати сік.

Верхній шар зі шкірки збираємо в окрему місткість, відціджуємо пресом або руками.

Весь сік, як відціджений з осаду, так і віджатий з мезги, профільтровуємо через марлю, декілька разів переливаючи з однієї посудини в іншу, таким чином не лише видаляємо дрібні частки, а й насичуємо сік киснем.

Якщо сік вийшов дуже кислим, саме на цьому етапі можна додати води у - максимум 500 мл на 1 літр. Але потрібно пам'ятати, що чим більше води, тим гірше буде якість вина.

Чистим соком заповнити місткості, відібрані для бродіння, максимум на 70% об'єму. Найкраще для цього підійдуть великі скляні пляшки, якщо об'єм вина невеликий, підійдуть і банки.

Встановлюємо гідрозатвор

Щоб домашнє виноградне вино не скисло, його потрібно захистити від контакту з киснем, одночасно забезпечивши вихід побічного продукту бродіння - вуглекислого газу. Це досягається за допомогою встановлення на місткість із соком однієї з конструкцій гідрозатвора. Найпоширенішим варіантом є класичний водяний затвор із кришки, трубки та банки, непогано зарекомендувала звичайна медична рукавичка з отвором в одному з пальців, що проколюється голкою. Затвори у вигляді кришки продаються в магазинах.

Гідрозатвор для виготовлення вина

Для активного бродіння виноградного соку потрібно забезпечити відповідні температурні умови - оптимальна температура бродіння червоного домашнього вина - 22-28°C, білого - 16-22°C. Не допускається, щоб температура опускалася нижче 15°C, інакше дріжджі перестануть працювати, і цукор не буде перероблятися у спирт.