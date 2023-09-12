Допомагає знизити холестерин: восени найкращий час, щоб додати цей овоч до свого раціону

Що лікує кабачок? Восени на прилавках магазинів з'являються молоді кабачки, які так і просяться до столу. Цей овоч сповнений клітковини, антиоксидантів та інших корисних речовин.

Наприкінці літа та на початку осені на городах достигають молоді кабачки. Цей універсальний овоч (хоча насправді кабачки це фрукти) надзвичайно смачний та легкий у приготуванні. А ще він містить чимало корисних речовин, які, за словами дієтолога Асміта Батаджу, здатні підтримувати різноманітні аспекти нашого здоров'я.

Харчова цінність кабачка

За даними Міністерства сільського господарства США, в одній чашці нарізаного кабачка міститься приблизно 21 калорія, 1,5 г білка, менше половини грама жиру, 3,9 г вуглеводів. А також 1,24 г клітковини і 3,1 г натурального цукру.

Рясніє цей овоч і важливими вітамінами, мікроелементами, рослинними антиоксидантами, які допомагають покращити ваше здоров'я.

Кабачки: лікувальні властивості

Кабачки: лікувальні властивості / Фото: Pexels

Кабачки багаті на антиоксиданти, які зміцнюють імунну систему. В них містяться вітаміни А та С, а також велика кількість рослинних сполук, включаючи каротиноїди та поліфеноли. Всі вони є антиоксидантами, які допомагають організму зменшити запалення та боротися з вільними радикалами (вільні радикали — це нестабільні молекули, які, якщо їм дозволити накопичуватися у великих кількостях по всьому тілу, можуть призвести до будь-якої хронічної хвороби, про яку тільки можна подумати, від хвороби серця до раку). Крім того, каротиноїди пов’язують із захистом від ультрафіолетових променів, допомагаючи природним чином захистити нашу шкіру від сонячних опіків і раку шкіри. В кабачках містяться важливі поживні речовини для здоров’я очей. Коли мова йде про підтримку здорових очей і зору, кабачки також можуть бути корисними. Два з каротиноїдів, які містяться в цьому продукті, лютеїн і зеаксантин, як і вітамін А, пов’язані з покращенням здоров’я очей. Лютеїн і зеаксантин фактично накопичуються в сітківці, допомагаючи запобігти віковим захворюванням очей, таким як катаракта та дегенерація жовтої плями. У той час як вітамін А також тісно пов’язаний з функцією очей як ключовий гравець у здоров’ї сітківки та загальному функціонуванні очей. Кабачки сприяють здоров’ю серця, рівня холестерину та кров’яного тиску. Відомо, що кабачки також підтримують здоров’я серця завдяки вмісту клітковини, калію, магнію та вітаміну К. У них ви знайдете пектин, тип розчинної клітковини, яка зв’язується з холестерином у шлунково-кишковому тракті, виводячи його з організму через відходи, а не всмоктуючись у кров. Коли в крові є велика кількість "поганого" холестерину (ліпопротеїдів низької щільності), існує ймовірність того, що це може спричинити утворення бляшок у наших венах і артеріях, що потенційно призводить до серцевих захворювань. Споживання клітковини також може сприяти нормалізації артеріального тиску, що є ключем до оптимального здоров’я серця. Між тим, калій і магній є електролітами, які відіграють життєво важливу роль у нормальному серцевому ритмі. І, нарешті, вітамін К є невід’ємною частиною здорового згортання крові, що є ще одним важливим аспектом загального здоров’я серця. Кабачик — джерело клітковини для здорового травлення та мікробіому кишківника. З’ївши цей смачний продукт, ви можете покращити здоров’я вашого кишківника. Розчинна клітковина, що міститься в кабачках, корисна для здорових бактерій, які мешкають у слизовій оболонці вашого кишківника. Ці бактерії живуть у товстому кишківнику у більшій спільноті мікроорганізмів, відомих як мікробіом кишківника, і вони життєво важливі не лише для здоров’я травлення, але й для нашого загального здоров’я. Ви також знайдете в кабачках трохи нерозчинної клітковини, яка діє як груба їжа для травного тракту, підтримуючи регулярність випорожнень. Високий вміст води в кабачках не тільки зволожує, але й сприяє травленню, покращуючи засвоєння поживних речовин і запобігаючи поширеним проблемам, таким як закрепи. Кабачок бореться за міцні кістки. Коли справа доходить до здорової їжі для здоров’я кісток, молочні продукти — не єдиний варіант, до якого ми можемо звернутися. Багато овочів і фруктів можуть допомогти нам зберегти міцні кістки, включно з кабачками. В них містяться магній, марганець і вітамін К, усі вони пов’язані з підтримкою та зростанням міцності кісток. Кабачок містить важливі вітаміни групи B, фолієву кислоту та B6. На додаток до всіх вищезазначених поживних речовин, які містяться в кабачках, ви також знайдете вітаміни групи В, фолієву кислоту та вітамін В6. Фолієва кислота є особливо важливим мікронутрієнтом для вагітних жінок, оскільки вона має вирішальне значення для формування нервової трубки у плоду, а також для формування здорової крові та клітин протягом усього життя. Тоді як вітамін B6 допомагає запобігти анемії, підтримувати здоров’я нервової системи та навіть може допомогти зміцнити здоров’я мозку.

Сирий чи ні: користь кабачка і як його готувати

Хоча, за словами лікаря Батаджу, приготування кабачків допомагає підсилити його природний витончений смак, насправді цей продукт можна споживати в сирому вигляді. Багато людей сьогодні навіть готують з кабачків спагетті, як здорову альтернативу борошняним виробам. Це допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Кабачок стане чудовим доповненням до страв з макаронами, наприклад, лазаньї. Також його можна додавати до соусів чи салатів. В останньому разі можна смажити продукт або просто використовувати сирим. Не очищуйте кабачки від шкірки, адже саме в ній міститься найбільша кількість корисних речовин.

Кабачки можна замаринувати в оливковій олії з подрібненим часником, сіллю та перцем. Після чого обсмажити на сковорідці до золотистої скоринки. Існує чимало способів приготування кабачків. Який би ви не обрали, можете бути впевненими, що додасте вітамінім в свій осінній раціон.

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