Допоможе заощадити сімейні фінанси: навіщо вибивати сирі яйця у форму для льоду

Навіщо виливати сирі яйця у форму для льоду? Здавалося б — це просто дивний трюк. Але насправді він допоможе заощадити ваші гроші.

Мало хто знає, що сирі яйця можна заморожувати і зберігати в морозильній камері набагато довше, ніж в холодильнику. І для цього вам якраз і знадобиться форма для льоду.

Навіщо заморожувати яйця? Передусім, інколи буває, що в магазині акція на яйця і ви можете купити більше, ніж потім зможете використати. А також, вам не доведеться викидати яйця, якщо ви не встигаєте їх з'їсти через будь-яку іншу причину. Отже, цей лайфгак допоможе заощадити ваші кошти.

Ще одним неочевидним плюсом є організація простору. Якщо ви заморозите яйця, то в холодильнику звільниться місце для інших продуктів. До того ж, перед приготуванням вам не доведеться мити і розбивати шкаралупу, що економить час.

Як можна заморозити яйця без шкаралупи

Насамперед, варто зазначити, що заморожувати яйця в шкаралупі не варто. Справа в тому, що в них міститься вода, яка через замороження розширюється, тому шкаралупа може тріснути.

Отже, спочатку добре вимийте яйця, які ви хочете заморозити. Важливо, щоб вони були свіжими. Потім вибийте їх у форму для льоду. До речі білок і жовток можна змішати разом за допомогою виделки.

Потім покладіть форму у морозильну камеру. Коли яйця затвердіють, перекладіть форму у пакет і знову помістіть в морозильник. Так ви зможете їх легко дістати, коли захочете приготувати.

До речі, в морозильній камері заморожені сирі яйця можуть зберігатися до 6 місяців, а ось в холодильнку їхній термін зберігання значно коротший — 3-5 тижнів.

Як розморозити яйця

Попередньо дістаньте яйця з морозильної камери, покладіть їх у холодильник. Вони повинні постояти там кілька годин, щоб розморозитися. Якщо збираєтесь готувати яєчню, ця процедура не обов'язкова. Можна готувати відразу.

В такому вигляді сирі яйця підходять для приготування різних десертів та солоних страв (наприклад, омлету). Однак, варто зазначити, що їхній смак трішки зміниться, стане менш вираженим.

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