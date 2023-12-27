Допоможе засіб з ванної кімнати: що робити, коли порвалися колготки

Тонкі капронові колготки мають дуже елегантний вигляд на ногах. Але їх дуже легко порвати.

Тонкі колготи часто одягають під час святкових застіль чи офіційних заходів, адже вони пасують до різного вбрання. Однак, від будь-якої дрібниці на них може утворитися дірка.

Не варто панікувати, якщо так сталося. Найпопулярніший спосіб, щоб запобігти утворенню "стрілки" — використати прозорий лак для нігтів. Як тільки ви помітили дірочку, просто змастіть її лаком і колготки далі рватися не будуть. Замість лаку також підійде звичайний канцелярський клей.

Але що робити, якщо під рукою немає прозорого лаку для нігтів чи клею? Вирушайте в ванну кімнату і візьміть там шматок мила для рук. Покрийте місце, де з'явилася дірочка, мокрим милом, зачекайте, щоб воно висохло, а потім спокійно приєднуйтесь до гостей.

А ще можете побризкати дірочку на колготках лаком для волосся. Такий засіб також досить ефективно захистить їх від появи "стрілки".

Як подовжити термін служби колготок

Замість того, щоб турбуватися, коли на колготках з'являється дірочка, зробіть так, щоб звести її появу до мінімуму. Для цього є кілька простих кроків.

Як тільки ви одягнули тонкі капронові колготки, збризніть їх лаком для волосся. Так їхні волокна зміцняться.

Покладіть колготки на ніч в морозильну камеру за день до того, як їх одягати. Під впливом холодної температури нейлон стане більш еластичним.

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