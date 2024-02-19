Допоможуть мати молодший вигляд: 15 коротких стрижок для жінок після 70 років

Шикарні короткі стрижки для жінок після 70 років можу не лише надихнути на новий образ, але й допоможуть створити більш молодий вигляд.

З віком волосся стає тоншим, починає сильніше випадати. Тому жінкам після 70 років стилісти рекомендують обирати короткі зачіски, які створюють додатковий об'єм і текстуру. Як результат, жінка має значно молодший вигляд.

Текстуровані короткі стрижки сприяють пом'якшенню жіночих рис. А головним компонентом будь-якої подібної зачіски є її зручність. Перед зміною іміджа, обов'язково порадьтесь з перукарем, який допоможе підібрати правильну стрижку за рисами обличчя, пропорціями тіла та густотою волосся. Навіть особистіть жінки та її спосіб життя є тими аспектами, які потрібно враховувати.

А ще радимо переглянути фотографії з цієї добірки шикарних коротких стрижок для жінок після 70 років, які надихають на створення нового іміджу:

Ідеальний завужений піксі-боб — для 70-річної жінки піксі-боб є ідеальною зачіскою, адже він додає об'єму, елегантності та легкості. Також можете додати до стрижки і модне фарбування: від техніки балаяж в сріблястому кольорі до попелясто-русявого відтінку. @cassondra.rose.lyon / Фото: Instagram Сивий піксі для тонкого волосся — якщо у вас з віком стоншало волосся чи з'явилися пасма, які швидко втрачають об'єм, стрижка піксі стане ідеальним варіантом. Вона допоможе "замаскувати" зони рідкого волосся. А завдяки наявності чубчика створить бездоганне поєднання з рештою стилю. @inspiresalonspafranklin / Фото: Instagram Сріблястий боб з довжиною до щелепи — акуратні стрижки для жінок після 70 років можуть бути досить стильними і невимушеними. І це один з найкращих прикладів. Елегантна стрижка тут поєднується із використанням тонерів, щоб створити об'єм сріблястого волосся різних відтінків. @thesanfranciscoblonde / Фото: Instagram Коротка стрижка з "пір'ями" — завдяки такій стрижці жінка у 70-річному віці буквально виглядатиме на 10 років молодшою. Багатошаровість додає об'єму. Більше того, таку зачіску досить просто вкладати щодня навіть без наявності додаткових засобів. @thebeautydistrictnaples / Фото: Instagram Коротка стрижка з підкресленим чубчиком — хочете, щоб сивина мала ще більш природній вигляд і не додавала віку? Тоді її варто прийняти і покращити за допомогою стилізації. Якщо спрямувати світліші пасма спереду, там де чубчик, стрижка привертатиме увагу до обличчя. @lady00goodman / Фото: Instagram Багатошаровий сивий піксі-боб — це одна з найкращих зачісок для тих жінок, які прагнуть зберегти стильну, але просту стрижку. Можете спробувати вкласти довгий чубчик убік, щоб додати образу трішки індивідуальності. Цей стиль однаково гарний і на повністю сивому волоссі, і в тому разі, якщо ще залишилися темні пасма. @bookwithbrooke9116 / Фото: Instagram Коротка зачіска з відтінком блонд для жінок після 70-ти — якщо ви хочете приховати сивину, найкраще це зробити за допомогою відтінку блонд. Його стилісти рекомендують поєднувати з текстурованою, багатошаровою зачіскою. @bookwithbrooke9116 / Фото: Instagram Коротка зачіска з "пір'ям" білого кольору — така зачіска доводить, що стрижки після 70 років мати максимально об'ємний та густий вигляд. Завдяки шарам створюється ілюзія пишного волосся, але при цьому зачіска дуже легко вкладається. @bookwithbrooke9116 / Фото: Instagram Рвана піксі — така зачіска вважається ідеальною для жінок 65-70 років, які мають надто тонке волосся. Мила модна форма чудово приховає пасма, які з віком рідшають. @heiditaverner / Фото: Instagram Коротка стрижка для прямого сивого волосся — найкращі зачіски для літніх жінок ті, які не вимагають особливого догляду. І цей варіант саме такий. Мила стрижка, яка підійде буквально будь-якій жінці після 70 років. @jaytaylorhair / Фото: Instagram Повітряна піксі з "пір'ями" — не варто залишати волосся з віком на призволяще, адже навіть у віці 70+ ви можете звертати на себе зачаровані погляди. З такою зачіскою у вас точно це вдасться. Стрижку просто вкладати, вона не вимагає особливого догляду, а ще чудово підходить для рідкого волосся. @samjonssalon / Фото: Instagram Подовжена піксі — така стрижка підкреслить риси обличчя завдяки своїм текстурованим шарам. А ще вона буде мати чудовий вигляд на фарбованому волоссі, якщо ви хочете приховати сивину. @fernandorozariovisagista / Фото: Instagram Піксі з "пір'ями" для тонкого волосся — останні кілька років стрижки для жінок після 70 років стають все більш стильними і молодіжними. Якщо у вас тонке волосся, можете обрати цю досить популярну сьогодні зачіску піксі з "пір'ями", які додадуть пасмам об'єму. Чубчик краще зачесати набік, тоді він приховає проблемні зони на обличчі. @fernandorozariovisagista / Фото: Instagram Коротка зачіска в темно-русявому відтінку — фарбування волосся в суцільний колір може бути виснажливим, шкідливим і досить дорогим, а ось якщо підібрати проміжний відтінок, який підходить вам і пов'язує світліші та більш темні пасма, доглядати за ним буде набагато простіше. @indigothesalon994 / Фото: Instagram Піксі на русявому волоссі зі світлішими пасмами — завдяки контрасту така зачіска допоможе "прибрати" кілька років. Вона ідеально підходить для тонкого волосся, адже створює невеликий об'єм і покращує текстуру пасм. @dbksalon / Фото: Instagram

Як бачите, сьогодні існує чимало варіантів модних та елегантних стрижок для жінок після 70 років. Літній вік — це не привід відмовлятися від доглянутої зачіски. Головне, проконсультуватися з майстром, який допоможе підібрати найбільш підходящу стрижку під ваші риси обличчя та структуру волосся.

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