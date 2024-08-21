Допоможуть в спеку навіть без кондиціонера: які рослини охолоджують повітря

Спека повернулася в Україну, а тому українці шукають способи, як охолодити квартиру без вентиляторів та кондиціонерів. Цікаво, що з цим можуть допомогти певні рослини.

Про домашні квіти, які здатні охолоджувати повітря розповіли німецькі експерти з нерухомості. Звісно, прямо охолоджувати повітря рослини не можуть, але вони виділяють настільки велику частину зрошувальної води (близько 90%), що впливають на температуру в кімнаті. Тобто вони виділяють вологу в особливо сухі періоди, чим допомагають утворювати освіжаючий ефект.

Зазвичай рослини, які здатні охолоджувати повітря, відрізняються досить великим листям чи великою кількістю дрібних листочків. З їх допомогою вони регулюють власну температуру, віддаючи вологу в повітря. Фотосинтез рослини проводять завдяки пігменту листя, перетворюючи воду і вуглекислий газ на кисень за допомогою сонячного світла. Водночас, вони отримують енергію, яка необхідна їм для зростання.

2018 року NASA провели дослідження ECOSTRESS, яке показало, що, коли повітря нагрівається, рослини починають виділяти з листя додаткову вологу. Цей процес називається "транспірацією", і саме завдяки ньому квіти можуть охолодити повітря.

А деякі рослини додатково ще й очищають навколишнє середовище від токсинів, які випаровуються з фарби, лаку чи меблів. Зокрема, драконове дерево або плющ виділяють речовини, які поглинають з повітря трихлоретилен та формальдегід.

Ідеально для охолодження повітря в кімнаті підійдуть рослини, які полюбляють теплі та вологі місця. Їхня терморегуляція працює так: під час поливання вони накопичують велику кількість вологи, яку потім віддають в повітря під час засушливого періоду. Найбільше за цією характеристикою підходять сукуленти та пальми.

Ось, які рослини вам потрібно тримати вдома, якщо потрібно охолодити повітря:

Фікус еластік — додатково ця квітка ще й поглинає формальдегід. Вона має доволі велике листя, які дають охолоджуючий ефект. Цей фікус росте у природі в Індії та Індонезії, любить світло, але не прямі сонячні промені. Хрізалідокарпус або пальма Арека — батьківщиною її є тропіки Азії. В природі вона може досягати 20 м заввишки, але в кімнаті ця пальма не виросте надто високою. Вона потребує багато тепла та світла. А ще не забувайте зволожувати її листя з пульверизатора. Фікус бенджаміна — хоча його листя й невелике, проте його досить багато, що допомагає підтримувати повітря в кімнаті прохолодним та вологим. Ця рослина росте у Південно-Східній Азії, любить світло і тепло. Влітку її слід поливати двічі на тиждень і тримати у добре освітленому місці. Сансевієрія — рослина з роду спаржевих, яку в народі часто називають "тещин язик". У догляді вона не примхлива, добре зростає у темних та сухих приміщеннях. Багато добрив чи води вона не потребує, а тому ідеально підходить початківцям. А ще сансевієрія відома своїми очисними властивостями. Аглаонема — рослина з родини арумових, росте в тропічних регіонах Азії. Вона відрізняється блискучим зеленим листям, яке часто вкрите білими або сріблястими смугами чи плямами. З цього листя під час спеки випаровується багато вологи, чим забезпечується ефект охолодження. Плюс аглаонеми ще й в тому, що вона не потребує особливого догляду. Поливати її слід помірно, щоб не залити корені. Вона добре зростає в вологому і теплому приміщенні, але може звикнути і до більш сухого середовища.

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