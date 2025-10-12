Дорожня розмітка сіє хаос в одному з європейських міст (фото)

Дорога у хаосі Фото ілюстративне / © pixabay.com

Жителі англійського міста Біркенгеда поскаржилися на дивні нові дорожні розмітки, які, за їхніми словами, виглядають як «гігантські снеки Wotsits» і створюють безлад на вулицях міста.

Про це йдеться на dailymail.

Великі помаранчеві та жовті фігури у формі таблеток нанесли на Grange Road West у центрі міста. Ці форми покривають тротуар і частину дороги, а зверху на них розміщені помаранчеві клумби — згодом додадуть лавки.

Великі помаранчеві та жовті фігури у формі таблеток Фото: dailymail.

Проєкт є частиною випробування нової «зони з низьким рівнем трафіку» (Low Traffic Neighbourhood, LTN), у межах якого вулицю зроблять односторонньою.

Представники міської ради Віррала пояснили, що яскраве покриття та вуличні меблі символізують «нову межу» між «розширеною пішохідною зоною» та проїжджою частиною. Це, за словами ради, «помітний, але простий спосіб змінити динаміку вулиці без масштабних будівельних робіт».

Очікується, що вулиця перетвориться на приємну торгову алею замість перевантаженої автомобілями дороги.

Проте місцеві мешканці не поділяють оптимізму. Один із відвідувачів пабу Charing Cross порівняв помаранчеві плями з «гігантськими Wotsits». Інша жінка, Джой Лонгшоу, сказала: «Я не проти трохи психоделії, але це вже занадто». Вона зазначила, що виглядає це як «якби Поллок і Далі мали дитину» — хаотично й незручно, особливо для людей із порушенням зору.

Підприємець Найджел Ньєто додав, що місцеві бізнеси не мали жодного впливу на рішення щодо дизайну. За його словами, лавки встановлюють без згоди власників магазинів, які побоюються, що вони стануть місцем для розпивання алкоголю. Він також розкритикував яскравий дизайн як «занадто строкатий і невідповідний духу вулиці».

Деякі мешканці назвали вулицю «дитячим майданчиком» і «марнотратством коштів», а один навіть заявив, що місто стало «посміховиськом».

«Наче випустили дітей із дитсадка і дали їм фарбу», — кажуть вони.

Через ремонтні роботи кілька підприємців повідомили про зменшення потоку клієнтів.

Радник Юен Томені визнав, що розмітка виглядає «дещо дратівливо» і попросив провести перевірку, щоб переконатися, що все відповідає затвердженим планам.

Схема стала частиною ширшої 20-річної програми Birkenhead 2040 Framework, спрямованої на відродження міста. Томені наголосив, що мешканці та бізнес хочуть зробити Grange Road West повністю пішохідною, а не лише односторонньою.

Речник міської ради зазначив, що кольорове покриття та вуличні меблі покликані «покращити доступ до магазинів, кафе та сервісів, зробити район привабливішим, підвищити безпеку та збільшити відвідуваність бізнесів».

Протягом перших шести місяців жителі та підприємці зможуть залишити свої відгуки щодо експериментальної зони.

