Дощі після спеки можуть знищити врожай: як захистити помідори від фітофтори та інших хвороб

Помідори. / © pexels.com

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Друга половина літа — найскладніший період для томатів. Спека, різкі перепади температур і дощі створюють ідеальні умови для розвитку грибкових хвороб, через які можна втратити значну частину врожаю. У липні важливо регулярно оглядати кущі та вчасно реагувати на перші ознаки проблем.

Які симптоми не можна ігнорувати та як захистити помідори від хвороб і шкідників — повідомили експерти видання deccoria.

Найнебезпечніші хвороби томатів

Фітофтора

Хвороба швидко розвивається за вологої погоди та помірних температур. Першим симптомом є нерівномірні коричневі плями на листках. З часом листя висихає, а ураження поширюються на стебла та плоди. За високої вологості на нижньому боці листя можна побачити ніжний білий споровий наліт. Якщо не лікувати, фітофтороз може знищити всю плантацію протягом тижня.

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Альтернаріоз або суха плямистість листя

Характерним симптомом цієї хвороби є коричневі плями з чіткими концентричними кільцями. Вона зазвичай починається з найстарішого листя, а потім поширюється на пагони та плоди. Дощі створюють ідеальні умови для проростання спор гриба та розвитку хвороби

Плямистість листя томатів

Спочатку на листках з'являються дрібні сірі або світло-коричневі плями з темнішою облямівкою, а потім воно поступово жовтіє, засихає та опадає, обмежуючи фотосинтез і знижуючи врожайність. Хвороба розвивається особливо швидко в густих посадках, де погана циркуляція повітря.

Сіра пліснява

Вона вражає плоди, стебла і квіти - вони спочатку покриваються характерним сірим, пильним нальотом. Згодом заражені тканини, зокрема і плоди, швидко гниють - особливо в прохолодну, дощову погоду.

Натуральні способи захисту помідорів

За сухої погоди поливати кущі найкраще вранці, спрямовуючи воду безпосередньо до кореня. Адже змочування листя значно збільшує ризик зараження.

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Важливо регулярно видаляти нижнє листя, що торкається землі. Ця процедура покращує циркуляцію повітря та запобігає контакту рослини з вологим ґрунтом. Ця проста маніпуляція є гарним захистом томатів від бактеріальних та грибкових інфекцій. Зокрема, таких як фітофтороз.

Удобрення помідорів

Гній з кропиви – гарна підтримка для помідорів, адже покращує імунітет рослин, а також бореться з попелицями та павутинним кліщем.

Щоб його приготувати, залийте кілограм свіжої кропиви 10 літрами води та залиште в темному місці на 10-14 днів. Після завершення бродіння гній розбавляють 1:10 та використовують для поливу та обприскування.

Гній з хвоща найкраще підходить для боротьби з фітофторозом картоплі, сірою гниллю, борошнистою росою та іржею.

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Щоб приготувати засіб для обприскування, залийте кілограм хвоща 10 літрами води. Накрийте контейнер марлею та поставте його до затісненого місця на 10-14 днів. Приготований гній розбавляють водою у співвідношенні 1:10 та застосовують як обприскувач кожні два тижні.

Обприскування молоком є гарним способом для зменшення грибкових захворювань, бо створює тонкий білковий шар на поверхні листя, який перешкоджає проростанню деяких грибкових спор. Воно допомагає боротися з фітофторозом та попелицею, а також забезпечує рослини кальцієм, що важливо у випадках верхньої гнилі квіток.

Найчастіше використовується співвідношення одна частина молока до двох частин води. Обробку проводять профілактично кожні 7-10 днів, бажано вранці, у суху погоду. Обприскування молоком ефективне на ранніх стадіях розвитку хвороби.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно підв’язувати томати чері, щоб вони були здоровішими та рясніше родили.

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