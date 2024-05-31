Дослідження показали, що на риси обличчя може вплинути те, що їла жінка під час вагітності

Останнє дослідження показало, що унікальні риси обличчя, які є в кожної людини, можуть формуватися під впливом того, що ваша мама їла під час вагітності. Зокрема, що дієти з великою кількістю білка, могли призвести до розширення щелепи і носа.

Про це пишуть у msn.com.

Незначні відмінності в тому, як люди виглядають, від форми черепа до кількості хрящів в носі, формуються в утробі матері генами, викликаними харчуванням. Чим більше білка споживається під час вагітності, тим активнішими стають ці гени, відомі як "mTORC1".

Дослідники кажуть, що результати їхнього дослідження можуть допомогти "точніше налаштувати" зовнішній вигляд обличчя дитини, змінюючи довжину носа та ширину ніздрів, форму щік і виступ щелепи.

Хоча основний зовнішній вигляд людського обличчя визначається генами батьків, брати і сестри часто виглядають зовсім по-різному, і навіть "ідентичн" близнюки" ніколи не бувають абсолютно однаковими. Причина цих тонких відмінностей довго спантеличувала вчених, але тепер вони вважають, що харчування матері частково відповідає за риси обличчя дітей.

У дослідженні, опублікованому в Nature Communications, міжнародні дослідники заявили: "Ми виявили, що модуляція рівня білка в раціоні матері регулює активність mTORC1, що призводить до тонких, але чітких змін у черепно-лицевій формі ембріонів".

Вони також вважають, що це призводить до появи "спектру" різних рис обличчя. Вагітним мишам і рибам давали різні дієти, і дослідники виявили, що це змінює сигнали mTORC1 в їхніх утробах, надаючи їхнім нащадкам особливі риси обличчя. Доведено, що дієти з високим вмістом білка викликають більш виражені щелепи та товщі носові хрящі. Однак годування матерів їжею з низьким вмістом білка призведе до струнких облич і більш гострих рис.

Дослідники кажуть, що це явище може дати деяким тваринам перевагу залежно від середовища, в якому вони народилися. Наприклад, у деяких видів риб діти, швидше за все, матимуть довший і тонший ніс, якщо їхні матері дотримуються дієти з низьким вмістом поживних речовин. Це дає молодняку ​​перевагу під час пошуку їжі в районах з низькою доступністю їжі.

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