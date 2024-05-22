Дослідження показало, що до 2531 року всі японці матимуть однакове прізвище — як таке можливо

За словами вчених, до 2531 року в Японії всі жителі матимуть однакове прізвище — Сато. Всі інші до того часу зникнуть через один цікавий закон.

В The Gurdian розповіли про дослідження науковців з Університету Тохоку. Воно стало частиною кампанії за оновлення чинного цивільного кодексу країни. Кодекс був створений ще наприкінці XIX століття, а тому багато його пунктів вже застаріли.

Опитування, проведені в Японії в березні 2023 року, показали, що нині найпоширенішим прізвищем в країні є Сато. На нього припадає 1,5% всіх прізвищ від загального населення. На другому місці — Сузукі.

Дослідженням керував професор Хіроші Йошіда, за словами якого, якщо в Японії закон продовжуватиме вимагати у молодят обирати лише одне прізвище, то вже зовсім скоро всі жителі країни будуть відгукуватися на "Сато-сан" (в японській мові — ввічлива форма звертання). Йошіда стверджує, що такий прогноз базується на кількох припущеннях, але ідея його дослідження полягала в тому, щоб показати за допомогою цифр, як сильно впливає на суспільство нинішня система. Він каже, що в майбутньому також можливе звертання до людей за іменем або цифрою.

За результатами підрахунків Йошіда від 2022 до 2023 року частка японців, які мають прізвище Сато, збільшилася в 1,0083 рази. Якщо припустити, що цей показник залишатиметься постійним і закон про зміну прізвища не зміниться, то 2446 року близько половини населення Японії носитиме це прізвище, а до 2531 року усі жителя країни його матимуть.

Хіроші вказує, що це не лише вкрай незручно, але й однакове прізвище призведе до підриву особистої гідності, втрати релігійної та сімейної спадщини.

Нагадаємо, що Японія на сьогоднішній день є єдиною країною, в якій закон вимагає від подружжя використовувати єдине прізвище. Найчастіше (95% випадків) прізвище після одруження змінюють жінки. Хоча після весілля і дозволяється використовувати дівоче прізвище в деяких документах (наприклад, водійських правах чи посвідці на проживання).

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