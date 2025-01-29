Дослідження: співочі птахи гинуть через високу концентрацію пестицидів в засобах проти бліх

Дослідники вивчили гнізда співочих птахів і виявили, що в кожному з них є шкідливі хімічні речовини, які містяться у засобах для боротьби з блохами у домашніх тварин. Ці пестициди спричиняють загибель пташенят.

Хімічні речовини потрапляють у гнізда птахів через шерсть котів і собак, яку вони використовують для облаштування своїх домівок. Такі дані містяться в дослідженні вчених з Університету Сассекса.

Ветеринари часто радять обробляти котів і собак інсектицидами для запобігання блохам і кліщам, навіть якщо тварини не мають шкідників. Проте тепер експерти пропонують застосовувати ці препарати лише в разі необхідності.

"Ми провели дослідження, коли це було безпечно – наприкінці сезону розмноження, тому проблема могла виявитися значно масштабнішою. Це ставить під сумнів вплив ветеринарних препаратів на навколишнє середовище і вимагає ретельного аналізу екологічних ризиків таких процедур", – зазначив Каннель Тассін де Монтайгу, головний автор дослідження.

Вчені проаналізували 103 гнізда блакитних і великих синиць, у яких використовували шерсть домашніх тварин. У всіх них знайшли фіпроніл – інсектицид, заборонений у Великобританії та ЄС для сільськогосподарських потреб. Крім того, в 89% гнізд було виявлено імідаклоприд – ще один інсектицид, заборонений в ЄС для захисту рослин. Проте обидва ці препарати все ще активно застосовують для лікування домашніх тварин.

Дослідники також помітили, що в гніздах, де виявлялося більше інсектицидів, було більше невилуплених яєць або мертвих пташенят.

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