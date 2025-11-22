ТСН у соціальних мережах

Доступний засіб для шкіряного взуття: захист від бруду, усунення заломів і блиск як у нових черевиків

Шкіряні чоботи — це особливий вид взуття, який потребує ретельного догляду. Взимку на них залишаються сліди реагентів, бруд та калюжі, а в суху погоду шкіра може тріскатися.

Тетяна Мележик
Як доглядати за шкіряним взуттям

Як доглядати за шкіряним взуттям / © unsplash.com

Загалом, випробувань багато, але вихід є! Ви можете використати ефективний домашній засіб для чищення шкіряного взуття, який впорається з усіма цими проблемами.

Виявляється, для догляду за шкіряним взуттям чудово підходить звичайна касторова олія. Вона коштує зовсім недорого і продається в будь-якій аптеці, але за ефективністю не поступається професійним кремам і пастам для шкіри.

Регулярно обробляючи шкіряне взуття касторовою олією, ви забезпечуєте йому тривалий захист: воно залишається чистим, доглянутим і блискучим. Олія пом’якшує шкіру, захищає її від реагентів, створює невидиму захисну плівку, яка робить взуття водонепроникним. Не забувайте обробляти чоботи перед тим, як прибрати на зберігання — тоді на шкірі не з’явиться жодного залому.

