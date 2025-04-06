ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
794
Час на прочитання
1 хв

Досвідчені господині ніколи не виливають олію після смаження у раковину: що з нею робити

Посмаживши м’ясо, рибу та овочі, часто господині перекладають вміст сковороди на тарілку, а олію виливають у раковину. Однак, цього робити не можна, її треба утилізувати, і ось як.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що робити з олією після смаження

Що робити з олією після смаження / © www.freepik.com/free-photo

Часто виникає питання про те, що ж робити з рослинною олією, яка залишається після смаження. Адже виливати її залишки в каналізаційну трубу — це вкрай погана ідея, бо вони швидко забиваються через накопичення жиру, навіть рослинного. Однак існують прості способи її утилізації. Розповідаємо, що робити з рослинним жиром, що залишився на сковороді після смаження продуктів.

Що робити з олією, що залишилася після смаження: про це мало хто знає

Є два способи, якими користуються досвідчені господині, щоб позбутися використаної олії.

  • Спосіб №1. Якщо олії залишилося зовсім трохи, дайте сковорідці повністю охолонути, потім паперовим рушником ретельно витріть посуд і відправте на зберігання до наступного разу. Мити сковорідку не потрібно. Такий метод утилізації олії та очищення ємності підходить для чавунних сковорідок і посуду з тефлоновим покриттям.

  • Спосіб №2. Якщо олії після приготування страви залишилося на сковорідці багато, то її треба утилізувати у такий спосіб. Візьміть пластикову пляшку, перелийте в неї охолоджену олію, добре закрутіть кришкою та поставте у смітник. Після цього сковорідку можна помити чи витерти насухо паперовим рушником.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie