Досвідчені господині ніколи не виливають олію після смаження у раковину: що з нею робити

Що робити з олією після смаження / © www.freepik.com/free-photo

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Часто виникає питання про те, що ж робити з рослинною олією, яка залишається після смаження. Адже виливати її залишки в каналізаційну трубу — це вкрай погана ідея, бо вони швидко забиваються через накопичення жиру, навіть рослинного. Однак існують прості способи її утилізації. Розповідаємо, що робити з рослинним жиром, що залишився на сковороді після смаження продуктів.

Що робити з олією, що залишилася після смаження: про це мало хто знає

Є два способи, якими користуються досвідчені господині, щоб позбутися використаної олії.

Спосіб №1. Якщо олії залишилося зовсім трохи, дайте сковорідці повністю охолонути, потім паперовим рушником ретельно витріть посуд і відправте на зберігання до наступного разу. Мити сковорідку не потрібно. Такий метод утилізації олії та очищення ємності підходить для чавунних сковорідок і посуду з тефлоновим покриттям.

Спосіб №2. Якщо олії після приготування страви залишилося на сковорідці багато, то її треба утилізувати у такий спосіб. Візьміть пластикову пляшку, перелийте в неї охолоджену олію, добре закрутіть кришкою та поставте у смітник. Після цього сковорідку можна помити чи витерти насухо паперовим рушником.

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